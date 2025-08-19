Наслаждаться кукурузой можно не только сезон. Ее легко хранить на зиму, и результат вас порадует больше, чем приобретенный продукт.

Эта кукуруза станет идеальным дополнением для ваших салатов. Она в меру сладкая и может храниться хоть целый год, рассказывает 24 Канал со ссылкой на портал "Семья".

Как закрыть кукурузу на зиму?

Время : 1 час + стерилизация

: 1 час + стерилизация Порций: баночка 0,5 литра

Ингредиенты:

– кукуруза;

– 1 чайная ложка соли;

– 2 чайные ложки сахара;

– 1 столовая ложка уксуса.

Приготовление:

Початки кукурузы очистите от листьев и волокон, плотно выложите в кастрюлю, залейте водой так, чтобы они были полностью покрыты, подсолите и варите примерно 40 минут, до мягкости зерен. Горячую воду слейте, дайте кукурузе немного остыть. Срежьте зерна с початков, при необходимости промойте их (если попали частички початка) и плотно разложите по пол-литровым баночкам. В каждую банку добавьте соль, сахар и уксус. Залейте все кипятком, накройте крышками и поставьте банки в большую кастрюлю с горячей водой. Стерилизуйте в течение 3 часов. Закрутите банки, переверните и укутайте до остывания.

Приятного аппетита!

