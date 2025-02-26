Швидше, ніж бігти в магазин: ароматне кунжутне печиво всього за 15 хвилин

Кунжутне печиво – це ідеальна випічка, яка обов'язково сподобається всім рідним. Відоме своєю тривалою свіжістю, печиво є вдалим доповненням до будь-якого напою, що робить його універсальним, як до чаювання, так і до перекусу з молоком.

А найголовніше – приготувати його настільки просто, що з ним впорається навіть дитина. До того ж знадобиться всього 15 хвилин. Рецептом кунжутного печива ділиться 24 Канал з посиланням на фудблогерку _cooking_home_. Читайте також "Лінивий Наполеон": готуємо улюблений десерт швидко і всього з 4 інгредієнтів Кунжутне печиво – рецепт Час: 15 хвилин

15 хвилин Порції: 10 – 12 Інгредієнти:

– 170 грамів кунжуту;

– 70 грамів борошна;

– 70 грамів цукру;

– 1 чайна ложка розпушувача;

– дрібка солі;

– 1 яйце;

– 0,5 чайної ложки ванілі;

– 60 грамів вершкового масла. Як приготувати кунжутне печиво: дивіться відео Приготування: Борошно просійте. До нього додайте розпушувач та сіль, перемішайте.

В іншій місткості поєднайте вершкове масло, цукор яйце та ваніль, перемішайте все до однорідності.

Поєднайте масляну масу та сухі інгредієнти.

Додайте попередньо обсмажений та повністю охолоджений кунжут.

Перемішайте та вологими руками сформуйте кульки. Викладіть на деко застелене пергаментом – кладіть далеко одне від одного, бо печиво в духовці збільшує розмір.

Випікайте у розігрітій до 180 градусів духовці 6 – 7 хвилин. Готово! Сподобався рецепт? Тоді приготуйте і рулет "Баунті".