Хрусткі, соковиті та без грама олії: корисні нагетси, які не страшно дати дітям
Нагетси можна приготувати як низькокалорійний і поживний варіант, якщо відмовитися від використання олії в процесі приготування. Замість смаження їх можна запекти в аерогрилі або звичайній духовці.
Цей спосіб не тільки зберігає смак та користь нагетсів, але й особливо подобається дітям. 24 Канал з посиланням на Instagram @emiliya.yevtushenko ділиться рецептом курячих нагетсів з сиром в аерогрилі.
Читайте також Не солодким єдиним: готуємо солоний чизкейк з червоною рибкою та крабовими паличками
Курячі нагетси з сиром в аерогрилі
- Час: 35 хвилин
- Порції: 8
Інгредієнти:
– 2 курячі філе;
– 50 мілілітрів молока;
– дрібка солі;
– 80 грамів сиру;
– 2 яйця;
– панірувальні сухарі.
Як приготувати курячі нагетси в аерогрилі: дивіться відео
Приготування:
- Філе перебийте в блендері з молоком і сіллю.
- Яйця збийте з дрібкою солі. Сухарі насипте в окрему тарілку.
- Сформуйте 8 кульок, покладіть всередину шматочок сиру. Обваліть їх в яйцях, потім у сухарях.
- Викладіть в аерогриль і готуйте 20 – 25 хвилин при 180 градусах.
Смачного!
Сподобався рецепт? Тоді скуштуйте і ці рибні котлети з тріски.