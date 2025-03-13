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13 березня, 12:31
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Хрусткі, соковиті та без грама олії: корисні нагетси, які не страшно дати дітям

Марта Касіянчук

Нагетси можна приготувати як низькокалорійний і поживний варіант, якщо відмовитися від використання олії в процесі приготування. Замість смаження їх можна запекти в аерогрилі або звичайній духовці.

Цей спосіб не тільки зберігає смак та користь нагетсів, але й особливо подобається дітям. 24 Канал з посиланням на Instagram @emiliya.yevtushenko ділиться рецептом курячих нагетсів з сиром в аерогрилі.

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Курячі нагетси з сиром в аерогрилі

  • Час: 35 хвилин
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Інгредієнти:
– 2 курячі філе;
– 50 мілілітрів молока;
– дрібка солі;
– 80 грамів сиру;
– 2 яйця;
– панірувальні сухарі.

Як приготувати курячі нагетси в аерогрилі: дивіться відео

Приготування:

  1. Філе перебийте в блендері з молоком і сіллю.
     
  2. Яйця збийте з дрібкою солі. Сухарі насипте в окрему тарілку.
     
  3. Сформуйте 8 кульок, покладіть всередину шматочок сиру. Обваліть їх в яйцях, потім у сухарях.
     
  4. Викладіть в аерогриль і готуйте 20 – 25 хвилин при 180 градусах.

Смачного!

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