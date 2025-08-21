21 серпня, 21:20
Дешевий делікатес, який підкорив зірку: Олександр Педан показав, як готує серця в соєвому соусі
Основні тези
- Олександр Педан показав, як готувати курячі сердечка в соєвому соусі.
- Секретний інгредієнт зробить цей доступний делікатес особливо смачним.
Курячі сердечка – делікатес, який доступний кожному. Зірковий ведучий Олександр Педан показав, як приготувати його без зайвих зусиль.
Цей рецепт точно сподобається усім, адже для нього не потрібно нічого зайвого. А ще – секретний інгредієнт, який точно є у вашому холодильнику, розповідає 24 Канал з посиланням на інстаграм Олександра Педана.
Як смачно приготувати курячі сердечка
- Час: 40 хвилин
- Порцій: 4
Інгредієнти:
– курячі сердечка;
– соєвий соус;
– мед;
– перець.
Приготування:
- Сердечка миємо та кладемо на добре розігріту сковорідку.
- Вони віддаватимуть вологу, яку треба зливати. Коли її не буде – вливаємо на пательню соєвий соус.
- Солити не варто, а от додати перцю можна.
- Наприкінці приготування додаємо мед – він створить чудовий дует з соєвим соусом.
Смачного!
Створювати шедеври можна навіть з найдешевших інгредієнтів. Наприклад, ліниві пиріжки на пательні точно входять до переліку цих страв.