21 августа, 21:20
Дешевый деликатес, который покорил звезду: Александр Педан показал, как готовит сердца в соевом соусе
Основні тези
- Александр Педан показал, как готовить куриные сердечки в соевом соусе.
- Секретный ингредиент сделает этот доступный деликатес особенно вкусным.
Куриные сердечки – деликатес, который доступен каждому. Звездный ведущий Александр Педан показал, как приготовить его без лишних усилий.
Этот рецепт точно понравится всем, ведь для него не нужно ничего лишнего. А еще – секретный ингредиент, который точно есть в вашем холодильнике, рассказывает 24 Канал со ссылкой на инстаграм Александра Педана.
Как вкусно приготовить куриные сердечки
- Время: 40 минут
- Порций: 4
Ингредиенты:
– куриные сердечки;
– соевый соус;
– мёд;
– перец.
Приготовление:
- Сердечки моем и кладем на хорошо разогретую сковородку.
- Они будут отдавать влагу, которую надо сливать. Когда ее не будет – вливаем на сковороду соевый соус.
- Солить не стоит, а вот добавить перца можно.
- В конце приготовления добавляем мед – он создаст замечательный дуэт с соевым соусом.
Приятного аппетита!
