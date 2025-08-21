Укр Рус
21 августа, 21:20
Дешевый деликатес, который покорил звезду: Александр Педан показал, как готовит сердца в соевом соусе

Лилия Имбировская-Сиваковская
  • Александр Педан показал, как готовить куриные сердечки в соевом соусе.
  • Секретный ингредиент сделает этот доступный деликатес особенно вкусным.

Куриные сердечки – деликатес, который доступен каждому. Звездный ведущий Александр Педан показал, как приготовить его без лишних усилий.

Этот рецепт точно понравится всем, ведь для него не нужно ничего лишнего. А еще – секретный ингредиент, который точно есть в вашем холодильнике, рассказывает 24 Канал со ссылкой на инстаграм Александра Педана.

Как вкусно приготовить куриные сердечки

  • Время: 40 минут
  • Порций: 4

Ингредиенты
– куриные сердечки;
– соевый соус;
– мёд;
– перец.

Приготовление:

  1. Сердечки моем и кладем на хорошо разогретую сковородку.
  2. Они будут отдавать влагу, которую надо сливать. Когда ее не будет – вливаем на сковороду соевый соус.
  3. Солить не стоит, а вот добавить перца можно.
  4. В конце приготовления добавляем мед – он создаст замечательный дуэт с соевым соусом.

Приятного аппетита!

