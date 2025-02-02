Не субпродукт, а делікатес: готуємо курячі шлунки з печерицями – бюджетна вечеря для сім'ї

Смачна трапеза не обов'язково повинна означати великі витрати. Навіть з дешевих продуктів можна створити витвір кулінарного мистецтва.

Курячі шлунки можна подати як делікатес, якщо в руках опинився правильний рецепт. Якщо ви полюбляєте темне м'ясо, то ця страва має усі шанси увійти до списку улюблених. 24 Канал пропонує приготувати їх за рецептом порталу "Шуба".

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Рецепт курячих шлунків з печерицями

Час : 1 годин 20 хвилин

: 1 годин 20 хвилин Порцій: 4

Інгредієнти:

– 700 грамів курячих шлунків;

– 1 жовта ріпчаста цибулина;

– 1 морква;

– 1 корінь селери;

– 4 зубчики часнику;

– 6 печериць;

– 2 столові ложки томатного соусу;

– 2 столові ложки сметани (15%);

– 1,5 склянки води;

– 0,5 чайної ложки чорного меленого перцю;

– 1 чайна ложка солі;

– 1 чайна ложка приправи карі;

– 50 мілілітрів олії;

– 30 грамів несоленого вершкового масла;

– 10 грамів зелені.

Приготування:

Ретельно очистьте курячі шлунки від плівок та промийте їх. Наріжте їх на дрібні шматочки. Дрібно наріжте цибулю, моркву та селеру поріжте соломкою. Печериці та часник наріжте пластинками. Розігрійте сковорідку з олією та вершковим маслом, викладіть на неї шлунки та тушкуйте на середньому вогні під кришкою, доки не випарується рідина (приблизно 15 – 20 хвилин). Додайте цибулю, селеру і часник, перемішайте та тушкуйте ще 10 хвилин. Потім додайте моркву та печериці, перемішайте. Додайте томатний соус, сметану, сіль, перець і карі, знову перемішайте. Влийте воду та тушкуйте під кришкою 50 хвилин. Подавайте тушковані шлуночки з гарніром, прикрасивши свіжою зеленню.

Смачного!

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