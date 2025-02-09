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9 лютого, 23:55
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Вам сподобається зузоперкельт: як приготувати закарпатський гуляш з курячих шлуночків

Лілія Імбіровська-Сиваківська

Закарпатська кухня – це завжди яскраво, колоритно та дуже смачно. І це правило спрацьовує навіть з субпродуктами!

Зузоперкельт – це та страва, яку можна готувати хоч через день. Вона дешева, смачна та сподобається всій сім'ї. 24 Канал пропонує відтворити її за рецептом з TikTok kudriava.food.

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Рецепт гуляша з курячих шлунків

  • Час: 45 хвилин
  • Порцій: 4

Інгредієнти:
– 750 грамів курячих шлунків;
– 1 морква;
– 1 цибуля;
– 80 грамів томатної пасти;
– 1 червоний солодкий перець;
– 3 зубчики часнику;
– сіль, перець, солодка паприка, тмин, лавровий лист – до смаку.

Як приготувати зузоперкельт: відео 

Приготування

  1. Промийте курячі шлунки під проточною водою, розріжте їх на 2 – 3 частини, залийте холодною водою і варіть на слабкому вогні 40 хвилин. Після цього дістаньте шлунки, але бульйон не виливайте.

  2. Поріжте цибулю, моркву та часник і обсмажте до напівготовності.

  3. Додайте паприку, чорний перець, кмин, сіль та шлунки, добре все перемішайте.

  4. У окремій посудині розведіть томатну пасту бульйоном та залийте цією сумішшю шлунки, додайте лавровий лист і тушкуйте 15 хвилин.

  5. Наріжте солодкий перець, додайте його до гуляшу і тушкуйте до готовності і м'якості шлунків.

Смачного!

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