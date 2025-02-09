Зузоперкельт – це та страва, яку можна готувати хоч через день. Вона дешева, смачна та сподобається всій сім'ї. 24 Канал пропонує відтворити її за рецептом з TikTok kudriava.food.
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Рецепт гуляша з курячих шлунків
- Час: 45 хвилин
- Порцій: 4
Інгредієнти:
– 750 грамів курячих шлунків;
– 1 морква;
– 1 цибуля;
– 80 грамів томатної пасти;
– 1 червоний солодкий перець;
– 3 зубчики часнику;
– сіль, перець, солодка паприка, тмин, лавровий лист – до смаку.
Як приготувати зузоперкельт: відео
Приготування:
Промийте курячі шлунки під проточною водою, розріжте їх на 2 – 3 частини, залийте холодною водою і варіть на слабкому вогні 40 хвилин. Після цього дістаньте шлунки, але бульйон не виливайте.
Поріжте цибулю, моркву та часник і обсмажте до напівготовності.
Додайте паприку, чорний перець, кмин, сіль та шлунки, добре все перемішайте.
У окремій посудині розведіть томатну пасту бульйоном та залийте цією сумішшю шлунки, додайте лавровий лист і тушкуйте 15 хвилин.
Наріжте солодкий перець, додайте його до гуляшу і тушкуйте до готовності і м'якості шлунків.
Смачного!
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