Зузоперкельт – це та страва, яку можна готувати хоч через день. Вона дешева, смачна та сподобається всій сім'ї. 24 Канал пропонує відтворити її за рецептом з TikTok kudriava.food.

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Інгредієнти:

– 750 грамів курячих шлунків;

– 1 морква;

– 1 цибуля;

– 80 грамів томатної пасти;

– 1 червоний солодкий перець;

– 3 зубчики часнику;

– сіль, перець, солодка паприка, тмин, лавровий лист – до смаку.

Як приготувати зузоперкельт: відео

Приготування:

Промийте курячі шлунки під проточною водою, розріжте їх на 2 – 3 частини, залийте холодною водою і варіть на слабкому вогні 40 хвилин. Після цього дістаньте шлунки, але бульйон не виливайте.

Поріжте цибулю, моркву та часник і обсмажте до напівготовності.

Додайте паприку, чорний перець, кмин, сіль та шлунки, добре все перемішайте.

У окремій посудині розведіть томатну пасту бульйоном та залийте цією сумішшю шлунки, додайте лавровий лист і тушкуйте 15 хвилин.