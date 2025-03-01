Ніжніше вже не зробите: відбивні до будь-якого гарніру – секретний кляр спрацює неймовірно

Курячі відбивні – ідеальний додаток до гарніру на всі випадки життя. Вони легкі у приготуванні та завжди тішать смаком.

Головна небезпека у приготуванні відбивних – не дати їм пересушитися. Однак якщо обрати правильний кляр, то про неї точно не доведеться турбуватися, розповідає 24 Канал з посиланням на портал "На пенсії".

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Рецепт соковитих курячих відбивних

Час : 45 хвилин

: 45 хвилин Порцій: 4

Інгредієнти:

– 1 кілограм курячого філе;

– спеції до смаку;

кляр:

– 1 яйце;

– 30 грамів борошна;

– 30 мілілітрів молока;

– сіль та перець до смаку.

Приготування:

Наріжте куряче філе та відбийте. Посоліть і поперчіть, а потім натріть спеціями, щоб вони добре вбралися в м'ясо. Залиште відбивні на 15 – 20 хвилин, щоб м'ясо просочилося ароматами та стало ніжнішим. В окремій мисці змішайте яйце, борошно та молоко. Додайте сіль і перець до смаку. Збийте масу блендером або віночком до однорідної консистенції та легкої текстури. Розігрійте олію на сковороді. Обваляйте кожну відбивну у приготованому клярі та обережно викладіть на сковороду. Обсмажуйте з обох боків до золотистої скоринки, накриваючи сковороду кришкою для рівномірного прогріву. Після смаження зніміть відбивні зі сковороди і дайте їм відпочити протягом 5 – 10 хвилин. Це допоможе сокам рівномірно розподілитися по м'ясу, зробивши його ще соковитішим.

Смачного!

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