1 березня, 00:27
Ніжніше вже не зробите: відбивні до будь-якого гарніру – секретний кляр спрацює неймовірно
Курячі відбивні – ідеальний додаток до гарніру на всі випадки життя. Вони легкі у приготуванні та завжди тішать смаком.
Головна небезпека у приготуванні відбивних – не дати їм пересушитися. Однак якщо обрати правильний кляр, то про неї точно не доведеться турбуватися, розповідає 24 Канал з посиланням на портал "На пенсії".
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Рецепт соковитих курячих відбивних
- Час: 45 хвилин
- Порцій: 4
Інгредієнти:
– 1 кілограм курячого філе;
– спеції до смаку;
кляр:
– 1 яйце;
– 30 грамів борошна;
– 30 мілілітрів молока;
– сіль та перець до смаку.
Приготування:
- Наріжте куряче філе та відбийте. Посоліть і поперчіть, а потім натріть спеціями, щоб вони добре вбралися в м'ясо.
- Залиште відбивні на 15 – 20 хвилин, щоб м'ясо просочилося ароматами та стало ніжнішим.
- В окремій мисці змішайте яйце, борошно та молоко. Додайте сіль і перець до смаку. Збийте масу блендером або віночком до однорідної консистенції та легкої текстури.
- Розігрійте олію на сковороді. Обваляйте кожну відбивну у приготованому клярі та обережно викладіть на сковороду.
- Обсмажуйте з обох боків до золотистої скоринки, накриваючи сковороду кришкою для рівномірного прогріву.
- Після смаження зніміть відбивні зі сковороди і дайте їм відпочити протягом 5 – 10 хвилин. Це допоможе сокам рівномірно розподілитися по м'ясу, зробивши його ще соковитішим.
Смачного!
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