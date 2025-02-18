Паштет, що тане в роті: оригінальний рецепт – не з печінки
Ніжний домашній паштет з курячого філе набуває все більшої популярності як чудова заміна традиційним ковбасам та магазинним паштетам. Ця ароматна намазка чудово смакуватиме не лише зі свіжим хлібом, а й з млинцями.
24 Канал з посиланням на TikTok @lypovva ділиться рецептом паштету із курячого філе. Краще одразу готуйте подвійну порцію, бо не встигнете подати на стіл, як вже не залишиться нічого!
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Курячий паштет
- Час: 30 хвилин
- Порції: 1
Інгредієнти:
– 300 грамів курячого філе;
– 1 цибуля;
– 1 морква;
– 25 грамів вершкового масла;
– 1 плавлений сир.
Як приготувати курячий паштет: дивіться відео
Приготування:
- Відваріть куряче філе та розділіть його на волокна.
- На сковорідку покладіть вершкове масло, цибулю та моркву. Тушкуйте овочі до золотавості.
- Тоді у чашу блендера помістіть куряче філе, тушковану цибулю і моркву, плавлений сирок. Перебийте до однорідності.
- Відправте паштет у холодильник на стабілізації, підсушіть хліб та нанесіть намазку. Прикрасьте зеленню.
Смачного!
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