Паштет, що тане в роті: оригінальний рецепт – не з печінки

Ніжний домашній паштет з курячого філе набуває все більшої популярності як чудова заміна традиційним ковбасам та магазинним паштетам. Ця ароматна намазка чудово смакуватиме не лише зі свіжим хлібом, а й з млинцями.

24 Канал з посиланням на TikTok @lypovva ділиться рецептом паштету із курячого філе. Краще одразу готуйте подвійну порцію, бо не встигнете подати на стіл, як вже не залишиться нічого!

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Курячий паштет

Час: 30 хвилин

30 хвилин Порції: 1

Інгредієнти:

– 300 грамів курячого філе;

– 1 цибуля;

– 1 морква;

– 25 грамів вершкового масла;

– 1 плавлений сир.

Як приготувати курячий паштет: дивіться відео

Приготування:

Відваріть куряче філе та розділіть його на волокна.

На сковорідку покладіть вершкове масло, цибулю та моркву. Тушкуйте овочі до золотавості.

Тоді у чашу блендера помістіть куряче філе, тушковану цибулю і моркву, плавлений сирок. Перебийте до однорідності.

Відправте паштет у холодильник на стабілізації, підсушіть хліб та нанесіть намазку. Прикрасьте зеленню.

Смачного!

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