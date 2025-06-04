Укр Рус
Новини Смачно Смачні та прості рецепти Втамує спрагу і смачніший за газовані напої: полуничний квас без дріжджів – готуємо за 20 хвилин
4 червня, 22:16
2

Втамує спрагу і смачніший за газовані напої: полуничний квас без дріжджів – готуємо за 20 хвилин

Лілія Імбіровська-Сиваківська
Основні тези
  • Полуничний квас готується без дріжджів і всього 20 хвилин. 
  • Напій є смачним та освіжаючим варіантом в спекотну погоду.

Полуниця – чудовий компонент не лише для смачних десертів. З неї можна приготувати напої, з якими не зрівняються магазинні товари.

Холодний квас – найкраще рішення, коли на вулиці спека і потрібно втамувати спрагу чимось смачненьким. Напій з полуниці готується легко та навіть не потребує дріжджів, розповідає 24 Канал з посиланням на портал "На пенсії".

Читайте також Картоплю навіть не треба терти: рецепт дерунів, з яким робитимете їх значно частіше

Рецепт квасу з полуниці 

  • Час: 20 хвилин + настоювання
  • Порцій: 2 літри 

Інгредієнти
– 2 літри води;
– 600 грамів полуниці;
– 80 грамів цукру;
– 20 родзинок.

Приготування

  1. Ретельно вимийте полуницю та видаліть з неї зелені хвостики. Кожну ягоду розріжте на чотири частини й перекладіть у каструлю. Додайте воду та всипте цукор.

  2. Поставте каструлю на плиту й доведіть її вміст до кипіння. Варіть ягідну суміш приблизно 5 – 6 хвилин.

  3. Готовий напій процідіть. Щоб витягти якомога більше соку з ягід, скористайтеся марлею або іншим фільтрувальним матеріалом.

  4. У пляшки для настоювання додайте кілька родзинок, залийте туди проціджений полуничний напій і залиште в теплому місці на 48 годин.

  5. Після цього, коли почнеться активне бродіння, перенесіть напій у холодильник ще на одну добу.

Смачного!

Краще за будь-які цукерки: легкий десерт з полуниці