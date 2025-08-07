Укр Рус
7 серпня, 23:50
2

Тамуємо спрагу з користю: простий рецепт квасу з цикорію, за який організм подякує

Лілія Імбіровська-Сиваківська
Основні тези
  • Квас з цикорію є освіжаючим напоєм, корисним для організму.
  • Він легкий у приготуванні та потребує лише дешевих інгредієнтів.

Квас з цикорію – це не просто освіжаючий напій, з яким спека не буде такою страшною. Це справжній корисний трунок, яким насолоджувалися ще попередні покоління.

Цикорій знають як натуральний замінник кави, а от про інші способи його використання – навряд. 24 Канал пропонує це виправити та приготувати смачний квас за рецептом портал Shuba. Він не тільки втамує спрагу, а й подарує організму порцію користі. 

Як приготувати смачний та корисний квас з цикорію? 

  • Час: 40 хвилин
  • Порцій: 4

Інгредієнти
– 3 літри води;
– 200 грамів цукру;
– 1 столова ложка цикорію;
– 1 чайна ложка сухих дріжджів;
– 0,5 чайної ложки лимонної кислоти. 

Приготування

  1. Цикорій, лимонну кислоту та цукор зʼєднайте у каструлі.
  2. Влийте воду і добре перемішайте.
  3. Доводимо до кипіння і одразу знімаємо з плити. Коли рідина охолоне – розсипаємо по поверхні сухі дріжджі. Чекаємо, щоб вони набрали вологу, а тоді добре перемішуємо.
  4. Накриваємо марлею та залишаємо при кімнатній температурі на 6 годин. Зʼявилася пінка – почалося бродіння.
  5. Проціджуємо квас у плішки та ставимо у холодильник на 1 – 2 дні. 

Смачного!

