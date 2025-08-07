Квас з цикорію – це не просто освіжаючий напій, з яким спека не буде такою страшною. Це справжній корисний трунок, яким насолоджувалися ще попередні покоління.

Цикорій знають як натуральний замінник кави, а от про інші способи його використання – навряд. Він не тільки втамує спрагу, а й подарує організму порцію користі.

: 40 хвилин Порцій: 4 Інгредієнти:

– 3 літри води;

– 200 грамів цукру;

– 1 столова ложка цикорію;

– 1 чайна ложка сухих дріжджів;

Цикорій, лимонну кислоту та цукор зʼєднайте у каструлі. Влийте воду і добре перемішайте. Доводимо до кипіння і одразу знімаємо з плити. Коли рідина охолоне – розсипаємо по поверхні сухі дріжджі. Чекаємо, щоб вони набрали вологу, а тоді добре перемішуємо. Накриваємо марлею та залишаємо при кімнатній температурі на 6 годин. Зʼявилася пінка – почалося бродіння. Проціджуємо квас у плішки та ставимо у холодильник на 1 – 2 дні. Смачного!