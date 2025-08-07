Цикорій знають як натуральний замінник кави, а от про інші способи його використання – навряд. 24 Канал пропонує це виправити та приготувати смачний квас за рецептом портал Shuba. Він не тільки втамує спрагу, а й подарує організму порцію користі.
Читайте також Насолода – це просто: шикарний маково-згущений вафельний торт
Як приготувати смачний та корисний квас з цикорію?
- Час: 40 хвилин
- Порцій: 4
Інгредієнти:
– 3 літри води;
– 200 грамів цукру;
– 1 столова ложка цикорію;
– 1 чайна ложка сухих дріжджів;
– 0,5 чайної ложки лимонної кислоти.
Приготування:
- Цикорій, лимонну кислоту та цукор зʼєднайте у каструлі.
- Влийте воду і добре перемішайте.
- Доводимо до кипіння і одразу знімаємо з плити. Коли рідина охолоне – розсипаємо по поверхні сухі дріжджі. Чекаємо, щоб вони набрали вологу, а тоді добре перемішуємо.
- Накриваємо марлею та залишаємо при кімнатній температурі на 6 годин. Зʼявилася пінка – почалося бродіння.
- Проціджуємо квас у плішки та ставимо у холодильник на 1 – 2 дні.
Смачного!
Рецепт, що підкорив цілий світ: як приготувати пиріг зі сливою по-американськи.