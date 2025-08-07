Цикорий знают как натуральный заменитель кофе, а вот о других способах его использования – вряд ли. 24 Канал предлагает это исправить и приготовить вкусный квас по рецепту портал Shuba. Он не только утолит жажду, но и подарит организму порцию пользы.

Как приготовить вкусный и полезный квас из цикория?

Время : 40 минут

: 40 минут Порций: 4

Ингредиенты:

– 3 литра воды;

– 200 граммов сахара;

– 1 столовая ложка цикория;

– 1 чайная ложка сухих дрожжей;

– 0,5 чайной ложки лимонной кислоты.

Приготовление:

Цикорий, лимонную кислоту и сахар соедините в кастрюле. Влейте воду и хорошо перемешайте. Доводим до кипения и сразу снимаем с плиты. Когда жидкость остынет – рассыпаем по поверхности сухие дрожжи. Ждем, чтобы они набрали влагу, а тогда хорошо перемешиваем. Накрываем марлей и оставляем при комнатной температуре на 6 часов. Появилась пенка – началось брожение. Процеживаем квас в плешки и ставим в холодильник на 1 – 2 дня.

Приятного аппетита!

