Курица дает сытность, брокколи не перегружает блюдо, а вяленые помидоры меняют общий характер соуса уже с первых минут на сковородке. Сливки все сочетают и делают текстуру мягкой, без лишней густоты, сообщает Przyslij przepis.

Как приготовить пасту с курицей, брокколи и вялеными помидорами?

30 минут Порций: 4

Ингредиенты:

– 200 граммов макарон;

– 400 граммов куриного филе;

– 120 граммов брокколи;

– 70 граммов вяленых помидоров;

– 1 луковица шалот;

– 200 граммов сливок жирностью 30%;

– 4 чайные ложки сыра Грана Падано или пармезана;

– 2 зубчика чеснока;

– тимьян по вкусу;

– оливковое масло по вкусу;

– сок половины лимона;

– соль по вкусу;

– черный молотый перец по вкусу;

– петрушка по вкусу.

Ваши родные будут благодарны / Фото Рrzyslij przepis.

Приготовление:

Куриное филе нарежьте небольшими кусочками, добавьте измельченный чеснок, тимьян, соль, черный молотый перец, немного оливкового масла из вяленых помидоров и несколько капель лимонного сока. Все хорошо перемешайте и оставьте примерно на 30 минут, чтобы мясо хорошо пропиталось ароматами. Пока курица маринуется, отварите макароны согласно инструкции на упаковке до состояния al dente. Брокколи разделите на небольшие соцветия, опустите в подсоленную воду на 4 – 5 минут, после чего сразу промойте холодной водой, чтобы сохранить яркий цвет и легкую упругость. На сковородке разогрейте немного оливкового масла, выложите курицу и обжаривайте до легкого подрумянивания. Затем добавьте тонко нарезанный лук шалот и коротко прогрейте вместе с мясом. После этого всыпьте нарезанные вяленые помидоры и перемешайте, чтобы аромат стал более выразительным. Далее добавьте брокколи, влейте сливки и недолго прогрейте все вместе. В конце всыпьте натертый сыр, перемешайте до кремовой консистенции соуса и добавьте готовые макароны. Все тщательно перемешайте, чтобы паста равномерно покрылась соусом. Перед подачей посыпьте еще небольшим количеством сыра и свежей петрушкой.

Какие макароны выбрать к определенной пасте?

"Бабочки" хорошо будто держат легкие соусы, овощи, кусочки сыра, ветчину, зелень. Через широкую форму они подходят для блюд, где соус не должен быть слишком густым – например, со сливками, маслом, томатами или овощными смесями, Gastro travel. Их часто добавляют и в холодные салаты, потому что после варки они сохраняют форму и выглядят выразительно.

"Спиральки" удобны для более густых соусов, потому что бороздки задерживают соус между витками. К ним хорошо подходят мясные подливы, сырные соусы, фарш, печеные овощи, грибы. Именно поэтому такая паста часто дает ощущение более насыщенного блюда, даже если состав простой.

"Ушки" чаще используют там, где важна более плотная текстура – в супах, запеканках, блюдах с сыром или густыми соусами. Небольшая форма позволяет равномерно смешивать их с другими ингредиентами, поэтому они хорошо работают в блюдах, где паста не должна доминировать, а лишь поддерживать общий вкус.

