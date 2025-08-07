Утоляем жажду с пользой: простой рецепт кваса из цикория, за который организм поблагодарит
- Квас из цикория является освежающим напитком, полезным для организма.
- Он легкий в приготовлении и требует только дешевых ингредиентов.
Квас из цикория это не просто освежающий напиток, с которым жара не будет такой страшной. Это настоящий полезный напиток, которым наслаждались еще предыдущие поколения.
Цикорий знают как натуральный заменитель кофе, а вот о других способах его использования – вряд ли. 24 Канал предлагает это исправить и приготовить вкусный квас по рецепту портал Shuba. Он не только утолит жажду, но и подарит организму порцию пользы.
Как приготовить вкусный и полезный квас из цикория?
- Время: 40 минут
- Порций: 4
Ингредиенты:
– 3 литра воды;
– 200 граммов сахара;
– 1 столовая ложка цикория;
– 1 чайная ложка сухих дрожжей;
– 0,5 чайной ложки лимонной кислоты.
Приготовление:
- Цикорий, лимонную кислоту и сахар соедините в кастрюле.
- Влейте воду и хорошо перемешайте.
- Доводим до кипения и сразу снимаем с плиты. Когда жидкость остынет – рассыпаем по поверхности сухие дрожжи. Ждем, чтобы они набрали влагу, а тогда хорошо перемешиваем.
- Накрываем марлей и оставляем при комнатной температуре на 6 часов. Появилась пенка – началось брожение.
- Процеживаем квас в плешки и ставим в холодильник на 1 – 2 дня.
Приятного аппетита!
