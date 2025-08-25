Укр Рус
Новини Смачно Смачні та прості рецепти Пальчики оближеш: перевірений рецепт квашеної капусти – як у бабусі
25 серпня, 12:41
2

Пальчики оближеш: перевірений рецепт квашеної капусти – як у бабусі

Марта Касіянчук
Основні тези
  • Квашена капуста – не тільки смачне частування в зимовий час, а й багате джерело вітамінів та мікроелементів.
  • Рецептів існує ціла безліч: соковита і ніжна, з морквою, яблуками, журавлиною або кмином. Смачно 24 пропонує заквасити капусту з морквою.

Квашена капуста – популярна та ароматна закуска для зимових місяців. Хоча магазинні варіанти легко доступні, багато господинь обирають домашні версії, які набагато смачніші й корисніші.

Секрети приготування квашеної капусти передавалися з покоління до покоління, тому вкрай важливо обрати рецепт, з яким все точно вдасться. 24 Канал з посиланням на Smak.telegraf ділиться перевіреним рецептом заквашування капусти на зиму.

Читайте також Потрібен лише пакет та 1 година: робимо малосольні огірочки в пакеті

Як заквасити капусту?

  • Час: 35 хвилин
  • Порції: 8

Інгредієнти: 
– 3 кілограми капусти; 
– 1 морква; 
– 1 – 2 лаврових листи; 
– 75 грамів кам'яної солі; 
– 3 – 4 чорних перці горошком.

Приготування:

  1. Капусту очистьте від верхніх листочків, добре помийте, розріжте на дві частини. Нашинкуйте.
     
  2. Моркву натріть на великій тертці. Змішайте з капустою. Додайте сіль. Тоді мніть капусту так сильно, щоб вона пустила сік.  
     
  3. На дно скляної банки викладіть кілька листків капусти, чорний перець горошком, лавровий лист. Далі в кілька шарів утрамбуйте капусту картопледавилкою або кулаком. Зверху викладіть гніт. 
     
  4. Залиште капусту за кімнатної температури на 2 – 3 дні. Двічі на день проколіть капусту до дна, щоб вийшов вуглекислий газ. Піну, що утворюється на квашеній капусті, зніміть шумівкою. 
     
  5. Потім поставте капусту в холодильник і вже за 5 – 7 днів капуста готова. 

Смачного!

Теж приготуйте: консервований томатний сік – корисний та смачний напій.