Квашена капуста – популярна та ароматна закуска для зимових місяців. Хоча магазинні варіанти легко доступні, багато господинь обирають домашні версії, які набагато смачніші й корисніші.

Секрети приготування квашеної капусти передавалися з покоління до покоління, тому вкрай важливо обрати рецепт, з яким все точно вдасться. 24 Канал з посиланням на Smak.telegraf ділиться перевіреним рецептом заквашування капусти на зиму.

Як заквасити капусту?

Час: 35 хвилин

35 хвилин Порції: 8

Інгредієнти:

– 3 кілограми капусти;

– 1 морква;

– 1 – 2 лаврових листи;

– 75 грамів кам'яної солі;

– 3 – 4 чорних перці горошком.

Приготування:

Капусту очистьте від верхніх листочків, добре помийте, розріжте на дві частини. Нашинкуйте.

Моркву натріть на великій тертці. Змішайте з капустою. Додайте сіль. Тоді мніть капусту так сильно, щоб вона пустила сік.

На дно скляної банки викладіть кілька листків капусти, чорний перець горошком, лавровий лист. Далі в кілька шарів утрамбуйте капусту картопледавилкою або кулаком. Зверху викладіть гніт.

Залиште капусту за кімнатної температури на 2 – 3 дні. Двічі на день проколіть капусту до дна, щоб вийшов вуглекислий газ. Піну, що утворюється на квашеній капусті, зніміть шумівкою.

Потім поставте капусту в холодильник і вже за 5 – 7 днів капуста готова.

Смачного!

