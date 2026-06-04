Лише шматочок цього продукту зробить огірки неймовірно хрумкими: що треба покласти у банку
У багатьох із нас домашні квашені огірки викликають стійкі асоціації із затишними спогадами дитинства та поличками в коморі, щільно заставленими скляними банками. Головне – досягнути ідеального хрускоту, адже без нього закуска буде "не та".
Ключову роль тут відіграє точний баланс солі та правильний підбір супутніх компонентів. При цьому один маленький кулінарний секрет здатний кардинально покращити якість вашої консервації, розповідає портал Kobieta.
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Як зробити ідеально хрусткі огірочки?
Головне – запастися якісною кам'яною сіллю, відібрати свіжі пружні овочі та знайти прохолодний куточок для подальшого зберігання банок. Усе інше за вас зроблять природні процеси ферментації.
Класичне заквашування базується на процесі молочнокислого бродіння, під час якого корисні бактерії переробляють натуральні цукри, що містяться в овочах, на молочну кислоту.
Інгредієнти:
– 2 кілограми дрібних огірочків;
– 2 головки часнику;
– 1 пічок кропу із суцвіттями-парасольками;
– невеликий шматочок кореня хрону;
– 4 столові ложки великої камʼяної солі.
Улюблена закуска завжди доречна / Фото Pixabay
Приготування:
- Головне правило – додавати рівно одну столову ложку солі на літр води, щоб не пересолити огірки.
- Простерилізуйте банки окропом, помийте овочі та зелень.
- Наріжте хрін шматочками, а часник розділіть на зубчики.
- Викладіть на дно кожної банки кріп, хрін та часник, а зверху максимально щільно і вертикально утрамбуйте огірки.
- Закип'ятіть 2 літри води, розчиніть у ній 4 столові ложки кам'яної солі та залийте цим гарячим розсолом банки.
- Для ідеального хрускоту покладіть зверху в кожну банку по ошпареному кружальцю лимона – його кислота захистить овочі від розм'якшення.
- Герметично закрийте кришками й залиште в прохолодному місці на три тижні.