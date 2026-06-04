Ключову роль тут відіграє точний баланс солі та правильний підбір супутніх компонентів. При цьому один маленький кулінарний секрет здатний кардинально покращити якість вашої консервації, розповідає портал Kobieta.

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Як зробити ідеально хрусткі огірочки?

Головне – запастися якісною кам'яною сіллю, відібрати свіжі пружні овочі та знайти прохолодний куточок для подальшого зберігання банок. Усе інше за вас зроблять природні процеси ферментації.

Класичне заквашування базується на процесі молочнокислого бродіння, під час якого корисні бактерії переробляють натуральні цукри, що містяться в овочах, на молочну кислоту.

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Інгредієнти:

– 2 кілограми дрібних огірочків;

– 2 головки часнику;

– 1 пічок кропу із суцвіттями-парасольками;

– невеликий шматочок кореня хрону;

– 4 столові ложки великої камʼяної солі.

Улюблена закуска завжди доречна / Фото Pixabay

Приготування: