Ключевую роль здесь играет точный баланс соли и правильный подбор сопутствующих компонентов. При этом один маленький кулинарный секрет способен кардинально улучшить качество вашей консервации, рассказывает портал Kobieta.

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Как сделать идеально хрустящие огурчики?

Главное – запастись качественной каменной солью, отобрать свежие упругие овощи и найти прохладный уголок для дальнейшего хранения банок. Все остальное за вас сделают естественные процессы ферментации.

Классическое заквашивание базируется на процессе молочнокислого брожения, во время которого полезные бактерии перерабатывают натуральные сахара, содержащиеся в овощах, в молочную кислоту.

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Ингредиенты:

– 2 килограмма мелких огурчиков;

– 2 головки чеснока;

– 1 пичок укропа с соцветиями-зонтиками;

– небольшой кусочек корня хрена;

– 4 столовые ложки крупной каменной соли.

Любимая закуска всегда уместна / Фото Pixabay

Приготовление: