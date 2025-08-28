До картопельки та інших гарнірів: неперевершені квашені помідори, за які ви собі подякуєте
- Для квашення обирають цілі, непошкоджені помідори середнього розміру з м'ясистою структурою та щільною шкіркою.
- Інгредієнти включають 1,5 кг помідорів, хрін, листя смородини та вишні, кріп, перець, лавровий лист, часник, воду, сіль і цукор.
Квашені помідори – це закрутка, яка входить в перелік обовʼязкових заготівель на зиму. Вони перетворять на приємний спогад будь-яку трапезу!
Квашені помідори – це закуска, яка здатна вдосконалити трапезу, а мʼясо та картопелька і взагалі перетворяться на шедевр. 24 Канал пропонує простий рецепт від порталу "Янусина кухня", який не додасть турбот й без того заклопотаним господиням.
Які помідори обирати для заквашування?
Плоди повинні бути цілими, без пошкоджень та ознак псування. Краще обирати помідори середнього розміру, з мʼясистою структурою та щільною шкіркою. Також вдалою опцією будуть помідори з мінімальним вмістом насіння.
Як легко заквасити помідори?
- Час:
- Порцій: 3-літрова банка
Інгредієнти:
– 1,5 кілограма помідорів;
– 2 листи хрону;
– половина кореня хрону;
– 6 листків смородини;
– 6 листків вишні;
– 2 парасольки кропу;
– по 6 горошин чорного і духмяного перцю;
– 2 лаврових листки;
– 5 – 6 зубчиків часнику;
розсіл:
– 0,5 літра води;
– 3 столові ложки солі;
– 1 ложка цукру.
Приготування:
- Спочатку ретельно помийте банки з використанням соди. Пластикові кришки обдайте окропом.
- На дно кожної банки викладіть половину підготовлених спецій: листя хрону, вишні, смородини, парасольку кропу. Додайте кілька горошин перцю, лавровий лист та порізаний часник.
- Далі щільно помістіть чисті помідори, а зверху розподіліть решту спецій.
- У воді розчиніть сіль та цукор. Залийте розсолом банки з помідорами, долийте водою доверху, накрийте кришками й переставте у прохолодне місце.
- Коли почнеться процес бродіння, банку варто поставити в миску чи на піддон, оскільки розсіл може виливатися. У разі потреби підливайте його назад.
- Спробувати такі квашені помідори можна не раніше ніж через півтора місяця. Зберігати їх слід тільки в холоді, інакше вони перекиснуть і втратять смак.
Смачного!
Що ще варто заготувати на зиму?
- Чудовим рішенням буде заготувати на зиму декілька баночок борщової заправки.
- В майбутньому це дозволить вам зекономити багато часу і зусиль та насолодитися улюбленою стравою без зайвих зусиль.
- Це знахідка для господинь, яку точно не варто оминати увагою.