Квашеные помидоры – это закрутка, которая входит в перечень обязательных заготовок на зиму. Они превратят в приятное воспоминание любую трапезу!

Квашеные помидоры – это закуска, которая способна усовершенствовать трапезу, а мясо и картошечка и вообще превратятся в шедевр. 24 Канал предлагает простой рецепт от портала "Янусина кухня", который не добавит забот и без того озабоченным хозяйкам.

Какие помидоры выбирать для заквашивания?

Плоды должны быть целыми, без повреждений и признаков порчи. Лучше выбирать помидоры среднего размера, с мясистой структурой и плотной кожицей. Также удачной опцией будут помидоры с минимальным содержанием семян.

Как легко заквасить помидоры?

Время :

: Порций: 3-литровая банка

Ингредиенты:

– 1,5 килограмма помидоров;

– 2 листа хрена;

– половина корня хрена;

– 6 листьев смородины;

– 6 листьев вишни;

– 2 зонтика укропа;

– по 6 горошин черного и душистого перца;

– 2 лавровых листа;

– 5 – 6 зубчиков чеснока;

рассол:

– 0,5 литра воды;

– 3 столовые ложки соли;

– 1 ложка сахара.

Приготовление:

Сначала тщательно помойте банки с использованием соды. Пластиковые крышки обдайте кипятком. На дно каждой банки выложите половину подготовленных специй: листья хрена, вишни, смородины, зонтик укропа. Добавьте несколько горошин перца, лавровый лист и порезанный чеснок. Далее плотно поместите чистые помидоры, а сверху распределите остальные специи. В воде растворите соль и сахар. Залейте рассолом банки с помидорами, долейте водой доверху, накройте крышками и переставьте в прохладное место. Когда начнется процесс брожения, банку стоит поставить в миску или на поддон, поскольку рассол может выливаться. В случае необходимости подливайте его обратно. Попробовать такие квашеные помидоры можно не ранее чем через полтора месяца. Хранить их следует только в холоде, иначе они перекиснут и потеряют вкус.

Приятного аппетита!

