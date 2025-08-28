Укр Рус
Новости Вкусно Вкусные и простые рецепты К картошечке и другим гарнирам: непревзойденные квашеные помидоры, за которые вы себя поблагодарите
28 августа, 19:10
2

К картошечке и другим гарнирам: непревзойденные квашеные помидоры, за которые вы себя поблагодарите

Лилия Имбировская-Сиваковская
Основні тези
  • Для квашения выбирают целые, неповрежденные помидоры среднего размера с мясистой структурой и плотной кожурой.
  • Ингредиенты включают 1,5 кг помидоров, хрен, листья смородины и вишни, укроп, перец, лавровый лист, чеснок, воду, соль и сахар.

Квашеные помидоры – это закрутка, которая входит в перечень обязательных заготовок на зиму. Они превратят в приятное воспоминание любую трапезу!

Квашеные помидоры – это закуска, которая способна усовершенствовать трапезу, а мясо и картошечка и вообще превратятся в шедевр. 24 Канал предлагает простой рецепт от портала "Янусина кухня", который не добавит забот и без того озабоченным хозяйкам.

Читайте также Пальчики оближешь: проверенный рецепт квашеной капусты – как у бабушки

Какие помидоры выбирать для заквашивания?

Плоды должны быть целыми, без повреждений и признаков порчи. Лучше выбирать помидоры среднего размера, с мясистой структурой и плотной кожицей. Также удачной опцией будут помидоры с минимальным содержанием семян.

Как легко заквасить помидоры?

  • Время:
  • Порций: 3-литровая банка

Ингредиенты
– 1,5 килограмма помидоров;
– 2 листа хрена;
– половина корня хрена;
– 6 листьев смородины;
– 6 листьев вишни;
– 2 зонтика укропа;
– по 6 горошин черного и душистого перца;
– 2 лавровых листа;
– 5 – 6 зубчиков чеснока;
рассол: 
– 0,5 литра воды;
– 3 столовые ложки соли;
– 1 ложка сахара.

Приготовление:

  1. Сначала тщательно помойте банки с использованием соды. Пластиковые крышки обдайте кипятком.
  2. На дно каждой банки выложите половину подготовленных специй: листья хрена, вишни, смородины, зонтик укропа. Добавьте несколько горошин перца, лавровый лист и порезанный чеснок.
  3. Далее плотно поместите чистые помидоры, а сверху распределите остальные специи.
  4. В воде растворите соль и сахар. Залейте рассолом банки с помидорами, долейте водой доверху, накройте крышками и переставьте в прохладное место.
  5. Когда начнется процесс брожения, банку стоит поставить в миску или на поддон, поскольку рассол может выливаться. В случае необходимости подливайте его обратно.
  6. Попробовать такие квашеные помидоры можно не ранее чем через полтора месяца. Хранить их следует только в холоде, иначе они перекиснут и потеряют вкус.

Приятного аппетита!

Что еще стоит заготовить на зиму?

  • Отличным решением будет заготовить на зиму несколько баночек борщевой заправки.
  • В будущем это позволит вам сэкономить много времени и усилий и насладиться любимым блюдом без лишних усилий.
  • Это находка для хозяек, которую точно не стоит обходить вниманием.