Квашені помідори – це закуска, яка здатна вдосконалити трапезу, а мʼясо та картопелька і взагалі перетворяться на шедевр. 24 Канал пропонує простий рецепт від порталу "Янусина кухня", який не додасть турбот й без того заклопотаним господиням.

Читайте також Пальчики оближеш: перевірений рецепт квашеної капусти – як у бабусі

Які помідори обирати для заквашування?

Плоди повинні бути цілими, без пошкоджень та ознак псування. Краще обирати помідори середнього розміру, з мʼясистою структурою та щільною шкіркою. Також вдалою опцією будуть помідори з мінімальним вмістом насіння.

Як легко заквасити помідори?

Час :

: Порцій: 3-літрова банка

Інгредієнти:

– 1,5 кілограма помідорів;

– 2 листи хрону;

– половина кореня хрону;

– 6 листків смородини;

– 6 листків вишні;

– 2 парасольки кропу;

– по 6 горошин чорного і духмяного перцю;

– 2 лаврових листки;

– 5 – 6 зубчиків часнику;

розсіл:

– 0,5 літра води;

– 3 столові ложки солі;

– 1 ложка цукру.

Приготування:

Спочатку ретельно помийте банки з використанням соди. Пластикові кришки обдайте окропом. На дно кожної банки викладіть половину підготовлених спецій: листя хрону, вишні, смородини, парасольку кропу. Додайте кілька горошин перцю, лавровий лист та порізаний часник. Далі щільно помістіть чисті помідори, а зверху розподіліть решту спецій. У воді розчиніть сіль та цукор. Залийте розсолом банки з помідорами, долийте водою доверху, накрийте кришками й переставте у прохолодне місце. Коли почнеться процес бродіння, банку варто поставити в миску чи на піддон, оскільки розсіл може виливатися. У разі потреби підливайте його назад. Спробувати такі квашені помідори можна не раніше ніж через півтора місяця. Зберігати їх слід тільки в холоді, інакше вони перекиснуть і втратять смак.

Смачного!

Що ще варто заготувати на зиму?