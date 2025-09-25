Укр Рус
Новини Смачно Смачні та прості рецепти Подарунок від предків, який варто памʼятати: як легко зробити квашені яблука
25 вересня, 18:31
2

Подарунок від предків, який варто памʼятати: як легко зробити квашені яблука

Лілія Імбіровська-Сиваківська
Основні тези
  • Яблука можна зберігати шляхом квашення, що є альтернативою компоту або варенню.
  • Ті, хто спробував квашені яблука, часто повертаються до цього способу зберігання.

Яблука можна зберігати не тільки завдяки компоту або варенню. Їх також можна заквасити – і ті, хто це вже спробував, завжди повертаються до цього смаколика.

Квашені яблука, або "мочені яблука", як казали наші предки, не лише потішать не лише оригінальним смаком, а й пробіотиками та чудовою взаємодією з улюбленими стравами. 24 Канал радить обовʼязково додати їх до списку консервації з рецептом порталу Cookpad

Цікаво Не дивно, що його всі обожнюють: готуємо варення з груші – суцільна насолода в банці

Які яблука найкраще квасити? 

Для квашення чудово підійдуть сорти яблук, в яких дуже тверда мʼякоть. Наприклад, завжди чудово виходять Антонівка або Гренні Сміт, повідомляє портал "Янусина кухня".

Як зробити квашені яблука? 

  • Час: 10 хвилин + настоювання
  • Порцій: 3-літрова банка

Інгредієнти
– яблука;
– 1 столова ложка солі;
– 2 столові ложки цукру;
– холодна вода. 

Приготування

  1. Яблука добре вимити та покласти у чисту 3-літрову банку.
  2. Додати сіль і цукор, залити водою.
  3. Накрити кришкою й кілька разів струсити, щоб підсолоджувачі повністю розчинилися.
  4. Посудину залишити в теплому місці на кілька днів, після чого перенести в прохолоду на приблизно місяць.

Смачного!

Яка консервація приємно здивує? 

  • Вам точно потрібна оригінальна засмажка з помідорів – вона підійде до сотень страв та зекономить море часу.
  • А ще не забудьте про вічну класику – мариновані опеньки. Процес займає дуже мало часу і гарантує неперевершений результат. 