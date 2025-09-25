Яблука можна зберігати не тільки завдяки компоту або варенню. Їх також можна заквасити – і ті, хто це вже спробував, завжди повертаються до цього смаколика.

Квашені яблука, або "мочені яблука", як казали наші предки, не лише потішать не лише оригінальним смаком, а й пробіотиками та чудовою взаємодією з улюбленими стравами. 24 Канал радить обовʼязково додати їх до списку консервації з рецептом порталу Cookpad.

Які яблука найкраще квасити?



Для квашення чудово підійдуть сорти яблук, в яких дуже тверда мʼякоть. Наприклад, завжди чудово виходять Антонівка або Гренні Сміт, повідомляє портал "Янусина кухня".

Як зробити квашені яблука?

Час : 10 хвилин + настоювання

: 10 хвилин + настоювання Порцій: 3-літрова банка

Інгредієнти:

– яблука;

– 1 столова ложка солі;

– 2 столові ложки цукру;

– холодна вода.

Приготування:

Яблука добре вимити та покласти у чисту 3-літрову банку. Додати сіль і цукор, залити водою. Накрити кришкою й кілька разів струсити, щоб підсолоджувачі повністю розчинилися. Посудину залишити в теплому місці на кілька днів, після чого перенести в прохолоду на приблизно місяць.

Смачного!

Яка консервація приємно здивує?