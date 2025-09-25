Яблоки можно хранить не только благодаря компоту или варенью. Их также можно заквасить – и те, кто это уже попробовал, всегда возвращаются к этой вкуснятине.

Квашеные яблоки, или "моченые яблоки", как говорили наши предки, не только порадуют не только оригинальным вкусом, но и пробиотиками и замечательным взаимодействием с любимыми блюдами. 24 Канал советует обязательно добавить их в список консервации с рецептом портала Cookpad.

Интересно Неудивительно, что его все обожают: готовим варенье из груши – сплошное наслаждение в банке

Какие яблоки лучше всего квасить?



Для квашения прекрасно подойдут сорта яблок, в которых очень твердая мякоть. Например, всегда прекрасно получаются Антоновка или Гренни Смит, сообщает портал "Янусина кухня".

Как сделать квашеные яблоки?

Время : 10 минут + настаивание

: 10 минут + настаивание Порций: 3-литровая банка

Ингредиенты:

– яблоки;

– 1 столовая ложка соли;

– 2 столовые ложки сахара;

– холодная вода.

Приготовление:

Яблоки хорошо вымыть и положить в чистую 3-литровую банку. Добавить соль и сахар, залить водой. Накрыть крышкой и несколько раз встряхнуть, чтобы подсластители полностью растворились. Сосуд оставить в теплом месте на несколько дней, после чего перенести в прохладу на примерно месяц.

Приятного аппетита!

Какая консервация приятно удивит?