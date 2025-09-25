Укр Рус
25 сентября, 18:32
Подарок от предков, который стоит помнить: как легко сделать квашеные яблоки

Лилия Имбировская-Сиваковская
Основні тези
  • Яблоки можно хранить путем квашения, что является альтернативой компоту или варенью.
  • Те, кто попробовал квашеные яблоки, часто возвращаются к этому способу хранения.

Яблоки можно хранить не только благодаря компоту или варенью. Их также можно заквасить – и те, кто это уже попробовал, всегда возвращаются к этой вкуснятине.

Квашеные яблоки, или "моченые яблоки", как говорили наши предки, не только порадуют не только оригинальным вкусом, но и пробиотиками и замечательным взаимодействием с любимыми блюдами. 24 Канал советует обязательно добавить их в список консервации с рецептом портала Cookpad.

Какие яблоки лучше всего квасить? 

Для квашения прекрасно подойдут сорта яблок, в которых очень твердая мякоть. Например, всегда прекрасно получаются Антоновка или Гренни Смит, сообщает портал "Янусина кухня".

Как сделать квашеные яблоки?

  • Время: 10 минут + настаивание
  • Порций: 3-литровая банка

Ингредиенты
– яблоки;
– 1 столовая ложка соли;
– 2 столовые ложки сахара;
– холодная вода.

Приготовление:

  1. Яблоки хорошо вымыть и положить в чистую 3-литровую банку.
  2. Добавить соль и сахар, залить водой.
  3. Накрыть крышкой и несколько раз встряхнуть, чтобы подсластители полностью растворились.
  4. Сосуд оставить в теплом месте на несколько дней, после чего перенести в прохладу на примерно месяц.

Приятного аппетита!

