Улюблене поєднання перцю та томатів: готуємо неймовірний лечо на зиму
- Лечо – це закрутка, яка завжди актуальна для вашої комори.
- Поєднання томатів та перцю створює просто неймовірну смакову гармонію.
Лечо – це та закрутка, яка завжди доречна у вашій коморі. Вона прикрасить навіть святковий стіл та поєднує у собі улюблені овочі.
Лечо – це та закрутка, яка точно повинна бути у кожній коморі. Помідори та перець створюють чудову гармонію, яка буде доречною на будь-якій трапезі, розповідає 24 Канал з посиланням на портал Shuba.
Читайте також Її готують вже 300 років: рецепт качаної каші, яка була гордістю предків
Як приготувати лечо з перцю та помідорів на зиму?
- Час: 40 хвилин
- Порцій: 3
Інгредієнти:
– 1,5 кілограма червоного солодкого перцю;
– 1 кілограм томатів;
– 2 зубчики часнику;
– 60 грамів цукру;
– 10 мілілітрів оцту;
– 80 мілілітрів олії;
– 6 горошинок духмяного перцю;
– сіль, копчена паприка до смаку.
Приготування:
- Помідори занурте в окріп на 10 секунд, зніміть шкірку та подрібніть у блендері до однорідної маси.
- Солодкий перець очистіть від насіння та перегородок, наріжте тонкими смужками.
- Часник очистіть і прочавіть.
- Отримане томатне пюре поставте на вогонь, доведіть до кипіння, потім додайте сіль, цукор, оцет, рослинну олію, горошини чорного перцю та часник.
- Перемішайте, додайте смужки перцю, ще раз доведіть суміш до кипіння й зніміть з плити.
- Розкладіть перець у томатному соусі по стерильних банках, щільно закрийте кришками та переверніть догори дном до повного охолодження.
Смачного!
А щоб винагородити себе за зусилля, паралельно можна потішити себе вареною кукурудзою. За рецептом Пави вона виходить просто неймовірною!