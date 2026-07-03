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3 липня, 17:25
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Найсмачніший лимонад цього літа: спробуйте легкий рецепт з черешнею

Лілія Імбіровська-Сиваківська

Коли надворі спека, завжди варто мати під рукою смачний прохолодний напій. Лимонад з черешнею – це знахідка з соцмереж, яка точно вам сподобається.

Лимонад – дієвий засіб проти спеки, а коли в ньому є улюблена черешня, то задоволення стає подвійним. Рецепт від yummy.lera – це справжня знахідка з соцмереж, яку варто спробувати кожному. 

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Як приготувати лимонад з черешнею? 

  • Час: 5 хвилин
  • Порцій: 4

Інгредієнти: 
– 4 – 5 лаймів;
– 1 літр холодної води;
– 200 мілілітрів згущеного молока;
– 200 грамів черешні;
– жменя льоду. 

Напій, який подолає спеку: дивіться відео 

Приготування

  1. Спочатку добре вимийте лайм та відріжте верхівки.
  2. Поріжте його на частини, залийте холодною водою і збийте в блендері.
  3. Слідкуйте за часом: процес має тривати всього 30 – 40 секунд, щоб уникнути зайвої гіркоти.
  4. Профільтруйте рідину через дрібне сито та перелийте її назад у блендер.
  5. Додайте туди згущене молоко, очищену від кісточок черешню, порцію льоду і ретельно збивайте протягом 1 – 2 хвилин.
  6. Подавайте освіжаючий коктейль із льодом.

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