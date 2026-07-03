Лимонад – дієвий засіб проти спеки, а коли в ньому є улюблена черешня, то задоволення стає подвійним. Рецепт від yummy.lera – це справжня знахідка з соцмереж, яку варто спробувати кожному.

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Як приготувати лимонад з черешнею?

Час : 5 хвилин

: 5 хвилин Порцій: 4

Інгредієнти:

– 4 – 5 лаймів;

– 1 літр холодної води;

– 200 мілілітрів згущеного молока;

– 200 грамів черешні;

– жменя льоду.

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Приготування: