Лимонад – дієвий засіб проти спеки, а коли в ньому є улюблена черешня, то задоволення стає подвійним. Рецепт від yummy.lera – це справжня знахідка з соцмереж, яку варто спробувати кожному.
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Як приготувати лимонад з черешнею?
- Час: 5 хвилин
- Порцій: 4
Інгредієнти:
– 4 – 5 лаймів;
– 1 літр холодної води;
– 200 мілілітрів згущеного молока;
– 200 грамів черешні;
– жменя льоду.
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Приготування:
- Спочатку добре вимийте лайм та відріжте верхівки.
- Поріжте його на частини, залийте холодною водою і збийте в блендері.
- Слідкуйте за часом: процес має тривати всього 30 – 40 секунд, щоб уникнути зайвої гіркоти.
- Профільтруйте рідину через дрібне сито та перелийте її назад у блендер.
- Додайте туди згущене молоко, очищену від кісточок черешню, порцію льоду і ретельно збивайте протягом 1 – 2 хвилин.
- Подавайте освіжаючий коктейль із льодом.