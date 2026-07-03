Лимонад – эффективное средство от жары, а когда в нем есть любимая черешня, удовольствие становится двойным. Рецепт от yummy.lera – настоящая находка из соцсетей, которую стоит попробовать каждому.
Читайте также Несколько бутылок кваса за один раз: с этим рецептом напиток всегда будет в холодильнике
Как приготовить лимонад с черешней?
- Время: 5 минут
- Порций: 4
Ингредиенты:
– 4–5 лаймов;
– 1 литр холодной воды;
– 200 миллилитров сгущенного молока;
– 200 граммов черешни;
– горсть льда.
Напиток, который поможет справиться с жарой: смотрите видеоВ нашем Telegram – только оперативные новости Подписывайтесь, чтобы узнавать их первыми
Приготовление:
- Сначала хорошо вымойте лайм и отрежьте верхушки.
- Нарежьте его на части, залейте холодной водой и взбейте в блендере.
- Следите за временем: процесс должен длиться всего 30 – 40 секунд, чтобы избежать излишней горечи.
- Процедите жидкость через мелкое сито и перелейте ее обратно в блендер.
- Добавьте туда сгущенное молоко, очищенную от косточек черешню, порцию льда и тщательно взбивайте в течение 1 – 2 минут.
- Подавайте освежающий коктейль со льдом.