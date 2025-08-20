Дорослі від нього в захваті ще більше, ніж діти: дивовижне печиво з лимонним курдом
- Лимонне печиво – це порція цитрусової насолоди, перед якою не встоїть ніхто.
- Воно легке у приготуванні та підкорює навіть дорослих.
Цей рецепт стане для вас подарунком долі. Виявляється, лимонна насолода – це просто і швидко!
Ця порція лимонної насолоди додасть яскравих кольорів навіть у найважчий день. Дорослі будуть смакувати його неначе діти – перед цим цитрусовим акцентом не встоїть ніхто. 24 Канал радить зберегти рецепт неймовірного печива з TikTok ulyauliana.
До речі Як перевірити натуральність шоколаду: простий прийом з кавою, який одразу виявить підробку
Як приготувати лимонне печиво?
- Час: 1 година 30 хвилин
- Порцій: 6
Інгредієнти:
– 135 грамів цукру;
– цедра 2 лимонів;
– 110 грамів розтопленого вершкового масла кімнатної температури;
– 2 яйця;
– кілька крапель лимонного соку;
– 1 чайна ложка ванільного цукру;
– 240 грамів борошна;
– 2 грами розпушувача;
– дрібка куркуми;
– дрібка солі;
для обвалювання печива:
– цукор;
– цукрова пудра.
для лимонного курда:
– 2 великих лимони;
– 3 яйця;
– 70 грамів цукру;
– 5 грамів ванільного цукру;
– 30 грамів вершкового масла;
– 15 грамів кукурудзяний крохмаль;
– 30 мілілітрів води;
– 7 грамів цедри;
– 160 мілілітрів соку.
Як приготувати лимонне печиво: відео
Приготування:
- Натріть цедру з двох лимонів (лише жовту частину) та з’єднайте її з цукром. Пальцями перетріть масу, щоб цедра віддала аромат.
- У мисці збийте міксером на малих обертах яйця з розтопленим маслом, ванільним цукром, соком лимона та дрібкою куркуми. Не збивайте до пишності – достатньо лише об’єднати.
- В окремій посудині змішайте борошно, розпушувач і сіль, трохи перемішайте ложкою. Всипте суху суміш до лимонної маси та знову об’єднайте міксером на малих обертах.
- Накрийте тісто плівкою в контакт і поставте до холодильника на дві години.
- Коли тісто охолоне, наберіть ложкою порцію, сформуйте кульку (приблизно 15 штук). Якщо маса липне до рук, то злегка обмакніть долоні в борошно.
- Обкачайте кульки спершу в дрібному цукрі, а потім у цукровій пудрі. Викладіть їх на деко, застелене пергаментом, і поставте ще на півгодини у холодильник.
- Приготуйте лимонний курд. З лимонів зніміть цедру та вичавлюємо сік, змішайте всі інгредієнти в сотейнику та варіть до загустіння.
- У кожному печиві зробіть невелику виїмку та наповніть її лимонним курдом.
- Розігрійте духовку до 180 градусів і випікайте 12 – 15 хвилин.
Смачного!
Яблучний штрудель – це класика, яка завжди доречна у вашому холодильнику. Якщо скористатися правильним рецептом, то результат буде досконалий, як у віденській кавʼярні.