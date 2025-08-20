Этот рецепт станет для вас подарком судьбы. Оказывается, лимонная сладость это просто и быстро!

Эта порция лимонного наслаждения добавит ярких красок даже в самый тяжелый день. Взрослые будут смаковать его как дети – перед этим цитрусовым акцентом не устоит никто. 24 Канал советует сохранить рецепт невероятного печенья с TikTok ulyauliana.

Как приготовить лимонное печенье?

Время : 1 час 30 минут

: 1 час 30 минут Порций: 6

Ингредиенты:

– 135 граммов сахара;

– цедра 2 лимонов;

– 110 граммов растопленного сливочного масла комнатной температуры;

– 2 яйца;

– несколько капель лимонного сока;

– 1 чайная ложка ванильного сахара;

– 240 граммов муки;

– 2 грамма разрыхлителя;

– щепотка куркумы;

– щепотка соли;

для обваливания печенья:

– сахар;

– сахарная пудра.

для лимонного курда:

– 2 больших лимона;

– 3 яйца;

– 70 граммов сахара;

– 5 граммов ванильного сахара;

– 30 граммов сливочного масла;

– 15 граммов кукурузный крахмал;

– 30 миллилитров воды;

– 7 граммов цедры;

– 160 миллилитров сока.

Как приготовить лимонное печенье: видео

Приготовление:

Натрите цедру из двух лимонов (только желтую часть) и соедините ее с сахаром. Пальцами перетрите массу, чтобы цедра отдала аромат. В миске взбейте миксером на малых оборотах яйца с растопленным маслом, ванильным сахаром, соком лимона и щепоткой куркумы. Не взбивайте до пышности – достаточно лишь объединить. В отдельной посуде смешайте муку, разрыхлитель и соль, немного перемешайте ложкой. Всыпьте сухую смесь к лимонной массе и снова объедините миксером на малых оборотах. Накройте тесто пленкой в контакт и поставьте в холодильник на два часа. Когда тесто остынет, наберите ложкой порцию, сформируйте шарик (примерно 15 штук). Если масса липнет к рукам, то слегка обмакните ладони в муку. Обваляйте шарики сперва в мелком сахаре, а затем в сахарной пудре. Выложите их на противень, застеленный пергаментом, и поставьте еще на полчаса в холодильник. Приготовьте лимонный курд. С лимонов снимите цедру и выжимаем сок, смешайте все ингредиенты в сотейнике и варите до загустения. В каждом печенье сделайте небольшую выемку и наполните ее лимонным курдом. Разогрейте духовку до 180 градусов и выпекайте 12 – 15 минут.

Приятного аппетита!

