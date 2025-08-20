Взрослые от него в восторге еще больше, чем дети: удивительное печенье с лимонным курдом
- Лимонное печенье – это порция цитрусового наслаждения, перед которой не устоит никто.
- Оно легкое в приготовлении и покоряет даже взрослых.
Этот рецепт станет для вас подарком судьбы. Оказывается, лимонная сладость это просто и быстро!
Эта порция лимонного наслаждения добавит ярких красок даже в самый тяжелый день. Взрослые будут смаковать его как дети – перед этим цитрусовым акцентом не устоит никто. 24 Канал советует сохранить рецепт невероятного печенья с TikTok ulyauliana.
Как приготовить лимонное печенье?
- Время: 1 час 30 минут
- Порций: 6
Ингредиенты:
– 135 граммов сахара;
– цедра 2 лимонов;
– 110 граммов растопленного сливочного масла комнатной температуры;
– 2 яйца;
– несколько капель лимонного сока;
– 1 чайная ложка ванильного сахара;
– 240 граммов муки;
– 2 грамма разрыхлителя;
– щепотка куркумы;
– щепотка соли;
для обваливания печенья:
– сахар;
– сахарная пудра.
для лимонного курда:
– 2 больших лимона;
– 3 яйца;
– 70 граммов сахара;
– 5 граммов ванильного сахара;
– 30 граммов сливочного масла;
– 15 граммов кукурузный крахмал;
– 30 миллилитров воды;
– 7 граммов цедры;
– 160 миллилитров сока.
Как приготовить лимонное печенье: видео
Приготовление:
- Натрите цедру из двух лимонов (только желтую часть) и соедините ее с сахаром. Пальцами перетрите массу, чтобы цедра отдала аромат.
- В миске взбейте миксером на малых оборотах яйца с растопленным маслом, ванильным сахаром, соком лимона и щепоткой куркумы. Не взбивайте до пышности – достаточно лишь объединить.
- В отдельной посуде смешайте муку, разрыхлитель и соль, немного перемешайте ложкой. Всыпьте сухую смесь к лимонной массе и снова объедините миксером на малых оборотах.
- Накройте тесто пленкой в контакт и поставьте в холодильник на два часа.
- Когда тесто остынет, наберите ложкой порцию, сформируйте шарик (примерно 15 штук). Если масса липнет к рукам, то слегка обмакните ладони в муку.
- Обваляйте шарики сперва в мелком сахаре, а затем в сахарной пудре. Выложите их на противень, застеленный пергаментом, и поставьте еще на полчаса в холодильник.
- Приготовьте лимонный курд. С лимонов снимите цедру и выжимаем сок, смешайте все ингредиенты в сотейнике и варите до загустения.
- В каждом печенье сделайте небольшую выемку и наполните ее лимонным курдом.
- Разогрейте духовку до 180 градусов и выпекайте 12 – 15 минут.
Приятного аппетита!
