30 штук за 10 хвилин: як зробити найлегші ліниві пиріжки
- Рецепт лінивих пиріжків вимагає 10 хвилин на підготовку плюс час на смаження і включає прості інгредієнти, такі як кефір, яйце, борошно, кисломолочний сир, шпинат, зелена цибуля та олія.
- Цей рецепт дозволяє швидко приготувати смачну трапезу для рідних, навіть у випадку обмеженого часу.
Коли день видався важким, то потішити рідних чимось смачненьким – ще той виклик. У таких випадках потрібно звертатися до рецептів, які дарують найкращий результат за мінімум часу.
Навіть якщо у вашому розпорядженні найпростіші інгредієнти та мінімум часу, ви цілком можете подарувати рідним неймовірно смачну трапезу. 24 Канал пропонує переконатися у цьому з рецептом порталу "На пенсії".
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Рецепт лінивих пиріжків
- Час: 10 хвилин + смаження
- Порцій: 6
Інгредієнти:
– 200 мілілітрів кефіру;
– 1 яйце;
– по пів чайної ложки солі та соди;
– 250 грамів борошна;
– 250 грамів кисломолочного сиру;
– 40 грамів шпинату;
– 30 грамів зеленої цибулі;
– олія для смаження.
Приготування:
У великій мисці з’єднуємо кефір, сметану, яйце, додаємо сіль і соду. Поступово підсипаємо борошно, ретельно перемішуємо до утворення однорідної маси без грудочок.
До готового тіста додаємо кисломолочний сир, подрібнений шпинат і нарізану зелену цибулю. Все ще раз добре перемішуємо до рівномірного розподілу інгредієнтів.
На сковороді розігріваємо олію. Ложкою викладаємо тісто, формуючи акуратні пиріжки. Обсмажуємо з обох боків до золотистої скоринки.
Готові пиріжки викладаємо на паперові рушники, щоб позбутися зайвого жиру.
Смачного!
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