30 штук за 10 хвилин: як зробити найлегші ліниві пиріжки

Коли день видався важким, то потішити рідних чимось смачненьким – ще той виклик. У таких випадках потрібно звертатися до рецептів, які дарують найкращий результат за мінімум часу.

Навіть якщо у вашому розпорядженні найпростіші інгредієнти та мінімум часу, ви цілком можете подарувати рідним неймовірно смачну трапезу. 24 Канал пропонує переконатися у цьому з рецептом порталу "На пенсії".

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Рецепт лінивих пиріжків

Час : 10 хвилин + смаження

: 10 хвилин + смаження Порцій: 6

Інгредієнти:

– 200 мілілітрів кефіру;

– 1 яйце;

– по пів чайної ложки солі та соди;

– 250 грамів борошна;

– 250 грамів кисломолочного сиру;

– 40 грамів шпинату;

– 30 грамів зеленої цибулі;

– олія для смаження.

Приготування:

У великій мисці з’єднуємо кефір, сметану, яйце, додаємо сіль і соду. Поступово підсипаємо борошно, ретельно перемішуємо до утворення однорідної маси без грудочок. До готового тіста додаємо кисломолочний сир, подрібнений шпинат і нарізану зелену цибулю. Все ще раз добре перемішуємо до рівномірного розподілу інгредієнтів. На сковороді розігріваємо олію. Ложкою викладаємо тісто, формуючи акуратні пиріжки. Обсмажуємо з обох боків до золотистої скоринки. Готові пиріжки викладаємо на паперові рушники, щоб позбутися зайвого жиру.

Смачного!

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