Навіть просту страву можна перетворити у витвір кулінарного мистецтва, якщо збагатити її смак вишуканими інгредієнтами. Скільки коштує найдорожча піца у світі і з чого її роблять – розповідає 24 Канал.

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Яка ціна найдорожчої піци у світі

Найдорожча піца у світі має назву Louis XIII, її вартість – 12 тисяч доларів США. Створив цей шедевр італійський шеф-кухар Ренато Віола.

Діаметр піци – лише 20 сантиметрів, вона розрахована на двох осіб. Інгредієнти до неї замовник може обрати на свій смак.

Ренато Віола готує її разом з помічником та сомельє цілих 3 дні! Основа – арабське борошно, в якому є сіль з річки Муррей в Австралії, яку добувають вручну. Начинка може складатися з трьох видів ікри, свіжого омара, червоної креветки та органічної моцарели з молока буйволиць.

Страву доповнюють вишукані напої:

коньяк Remy Martin Louis XIII;

шампанське Krug Clos du Mesnil 1995;

бренді Cardenal Mendoza Sanchez Charter Real Romate Finos.

Louis XIII як символ кулінарної розкоші подають на спеціальному дизайнерському посуді з ексклюзивного набору, виготовленого у лімітованій кількості.

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