З цими канапками ви будете чекати можливості перекусу з великим нетерпінням. 24 Канал пропонує звернути увагу на рецепт бутербродів "Філадельфія" від порталу "Смачненьке", адже це справжній скарб на кожен день.

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Рецепт бутербродів "Філадельфія"

  • Час: 5 хвилин
  • Порцій: 4

Інгредієнти:
– 1 банка тунця;
– 1 червона цибулина;
– 70 грамів маринованих корнішонів;
– 200 грамів сиру Філадельфія;
– сіль та перець до смаку;
– багет або улюблений хліб.

Приготування:

  1. Цибулю та огірок нарізаємо кубиками.
  2. Додаємо до них всі інші інгредієнти.
  3. Добре перемішуємо, солимо та перчимо до смаку.
  4. Намащуємо намазку на улюблений хліб.

Смачного!

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