З цими канапками ви будете чекати можливості перекусу з великим нетерпінням. 24 Канал пропонує звернути увагу на рецепт бутербродів "Філадельфія" від порталу "Смачненьке", адже це справжній скарб на кожен день.

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Рецепт бутербродів "Філадельфія"

Час : 5 хвилин

: 5 хвилин Порцій: 4

Інгредієнти:

– 1 банка тунця;

– 1 червона цибулина;

– 70 грамів маринованих корнішонів;

– 200 грамів сиру Філадельфія;

– сіль та перець до смаку;

– багет або улюблений хліб.

Приготування:

Цибулю та огірок нарізаємо кубиками. Додаємо до них всі інші інгредієнти. Добре перемішуємо, солимо та перчимо до смаку. Намащуємо намазку на улюблений хліб.

Смачного!

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