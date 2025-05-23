С этими бутербродами вы будете ждать возможности перекуса с большим нетерпением. 24 Канал предлагает обратить внимание на рецепт бутербродов "Филадельфия" от портала "Смачненьке", ведь это настоящее сокровище на каждый день.

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Рецепт бутербродов "Филадельфия"

Время : 5 минут

: 5 минут Порций: 4

Ингредиенты:

– 1 банка тунца;

– 1 красная луковица;

– 70 граммов маринованных корнишонов;

– 200 граммов сыра Филадельфия;

– соль и перец по вкусу;

– багет или любимый хлеб.

Приготовление:

Лук и огурец нарезаем кубиками. Добавляем к ним все остальные ингредиенты. Хорошо перемешиваем, солим и перчим по вкусу. Намазываем намазку на любимый хлеб.

Приятного аппетита!

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