С этими бутербродами вы будете ждать возможности перекуса с большим нетерпением. 24 Канал предлагает обратить внимание на рецепт бутербродов "Филадельфия" от портала "Смачненьке", ведь это настоящее сокровище на каждый день.
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Рецепт бутербродов "Филадельфия"
- Время: 5 минут
- Порций: 4
Ингредиенты:
– 1 банка тунца;
– 1 красная луковица;
– 70 граммов маринованных корнишонов;
– 200 граммов сыра Филадельфия;
– соль и перец по вкусу;
– багет или любимый хлеб.
Приготовление:
- Лук и огурец нарезаем кубиками.
- Добавляем к ним все остальные ингредиенты.
- Хорошо перемешиваем, солим и перчим по вкусу.
- Намазываем намазку на любимый хлеб.
Приятного аппетита!
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