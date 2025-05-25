Цей салат можна готувати кожного дня, адже усі інгредієнти завжди будуть у вашому холодильнику, а процес приготування займає лише кілька хвилин. 24 Канал пропонує скористатися рецептом порталу "Смачненьке", до якого можна звертатися за будь-якої нагоди.
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Рецепт салату "Свіженький"
- Час: 5 хвилин
- Порцій: 2
Інгредієнти:
– 1 морква;
– 2 огірки;
– 150 грамів сиру;
– 3 столові ложки сметани;
– 3 зубчики часнику;
– сіль та перець до смаку.
Приготування:
- Моркву та огірки грубо натираємо.
- Сир також перетираємо та змішуємо з морквою та огірком.
- Окремо змішуємо сметану, часник, сіль та перець.
- Заправляємо салат.
- Подаємо з будь-якими інгредієнтами.
Смачного!
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