Цей салат можна готувати кожного дня, адже усі інгредієнти завжди будуть у вашому холодильнику, а процес приготування займає лише кілька хвилин. 24 Канал пропонує скористатися рецептом порталу "Смачненьке", до якого можна звертатися за будь-якої нагоди.

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Рецепт салату "Свіженький"

Час: 5 хвилин

5 хвилин Порцій: 2

Інгредієнти:

– 1 морква;

– 2 огірки;

– 150 грамів сиру;

– 3 столові ложки сметани;

– 3 зубчики часнику;

– сіль та перець до смаку.

Приготування:

Моркву та огірки грубо натираємо. Сир також перетираємо та змішуємо з морквою та огірком. Окремо змішуємо сметану, часник, сіль та перець. Заправляємо салат. Подаємо з будь-якими інгредієнтами.

Смачного!

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