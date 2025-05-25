Цей салат можна готувати кожного дня, адже усі інгредієнти завжди будуть у вашому холодильнику, а процес приготування займає лише кілька хвилин. 24 Канал пропонує скористатися рецептом порталу "Смачненьке", до якого можна звертатися за будь-якої нагоди.

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Рецепт салату "Свіженький"

  • Час: 5 хвилин
  • Порцій: 2

Інгредієнти:
– 1 морква;
– 2 огірки;
– 150 грамів сиру;
– 3 столові ложки сметани;
– 3 зубчики часнику;
– сіль та перець до смаку.

Приготування:

  1. Моркву та огірки грубо натираємо.
  2. Сир також перетираємо та змішуємо з морквою та огірком.
  3. Окремо змішуємо сметану, часник, сіль та перець.
  4. Заправляємо салат.
  5. Подаємо з будь-якими інгредієнтами.

Смачного!

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