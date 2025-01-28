Неймовірна смакота: ці ліниві сінабони стануть улюбленими ласощами до чаю
Нерідко хочеться чогось смачненького до чаювання, але витрачати багато часу на випікання – бажання нема. Є вихід – спростити класичні рецепти випічки, які не розчарують результатом.
Наприклад, якщо хочеться повітряних булочок "Сінабон", то можна спекти їх всього за 30 хвилин, замінивши тісто на листкове дріжджове. 24 Канал з посиланням на українську блогерку Наталію Жук ділиться рецептом лінивих сінабонів із бананами.
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Ліниві бананові сінабони
- Час: 35 хвилин
- Порції: 8 – 10
Інгредієнти:
– 3 великих банани;
– 500 грамів листового дріжджового тіста;
– 3 столові ложки цукру;
– 1/2 столові ложки кориці;
– 1 яєчний жовток;
– 1 столова ложка молока;
Як приготувати ліниві бананові сінабони: дивіться відео
Приготування:
- 2 або 3 великих банани очистьте та наріжте. Листове дріжджове тісто трохи розкатайте.
- Змішайте 3 столові ложки цукру та пів столової ложки кориці. Перемішайте і посипте тісто.
- Зверху на тісто викладіть нарізані банани та скрутіть у такий рулет, як на відео. В кінці добре защіпуйте краї.
- Гострим ножем наріжте рулет на рівномірні шматочки. Викладіть на деко застелене пергаментом.
- До жовтка додайте молоко, перемішайте та змастіть кожну булочку.
- Поставте випікати у розігріту до 180 градусів духовку приблизно на 25 хвилин.
Смачного!
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