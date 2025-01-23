Ностальгійна закуска: найлінивіший рецепт сосисок в тісті, які перенесуть в безтурботне минуле

Більшість пам'ятає спокусливий смак сосисок, загорнутих у тісто, які часто можна було знайти у шкільних та студентських їдальнях. Щоб не шукати її в магазинах, можна легко відтворити закуску в домашніх умовах.

Традиційно тонкі ковбаски загортають у листкове або дріжджове тісто і запікають у духовці, проте є і простіші варіації приготування. 24 Канал з посиланням на Storinka ділиться рецептом лінивих сосисок у тісті. Читайте також Вони можуть бути не лише солодкими: рецепт солоних сирників, що не поступаються ресторанним Рецепт лінивих сосисок у тісті Час: 20 хвилин

20 хвилин Порції: 9 Інгредієнти:

– 2 яйця;

– 9 сосисок;

– 9 скибочок тостового хліба;

– 100 грамів плавленого сиру;

– 50 грамів вершкового масла;

– перець та сіль – на смак. Приготування: На кожному шматочку хліба обріжте запечену скоринку з усіх чотирьох сторін і трохи примніть качалкою. Так обгортка для сосиски стане тоншою і легше скручуватиметься.

Шматок розкачаного хліба змастіть невеликою кількістю плавленого сиру, покладіть на край сосиску і згорніть трубочкою.

У тарілку розбийте яйця, додайте дрібку солі, поперчіть до смаку. Збовтайте суміш виделкою та опустіть в неї загорнуту в хліб сосиску.

Смажте ліниві сосиски в тісті на вершковому маслі й регулярно перевертайте, щоб вони зарум'янилися з усіх боків. Подавайте на стіл з кетчупом чи гірчицею. Смачного! Сподобався рецепт? Тоді приготуйте і пасту з креветками.