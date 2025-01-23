Ностальгійна закуска: найлінивіший рецепт сосисок в тісті, які перенесуть в безтурботне минуле
Більшість пам'ятає спокусливий смак сосисок, загорнутих у тісто, які часто можна було знайти у шкільних та студентських їдальнях. Щоб не шукати її в магазинах, можна легко відтворити закуску в домашніх умовах.
Традиційно тонкі ковбаски загортають у листкове або дріжджове тісто і запікають у духовці, проте є і простіші варіації приготування. 24 Канал з посиланням на Storinka ділиться рецептом лінивих сосисок у тісті.
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Рецепт лінивих сосисок у тісті
- Час: 20 хвилин
- Порції: 9
Інгредієнти:
– 2 яйця;
– 9 сосисок;
– 9 скибочок тостового хліба;
– 100 грамів плавленого сиру;
– 50 грамів вершкового масла;
– перець та сіль – на смак.
Приготування:
- На кожному шматочку хліба обріжте запечену скоринку з усіх чотирьох сторін і трохи примніть качалкою. Так обгортка для сосиски стане тоншою і легше скручуватиметься.
- Шматок розкачаного хліба змастіть невеликою кількістю плавленого сиру, покладіть на край сосиску і згорніть трубочкою.
- У тарілку розбийте яйця, додайте дрібку солі, поперчіть до смаку. Збовтайте суміш виделкою та опустіть в неї загорнуту в хліб сосиску.
- Смажте ліниві сосиски в тісті на вершковому маслі й регулярно перевертайте, щоб вони зарум'янилися з усіх боків. Подавайте на стіл з кетчупом чи гірчицею.
Смачного!
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