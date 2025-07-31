31 липня, 12:45
Будете готувати щодня: незвичайні ліниві сосиски у тісті, що вразять результатом
Основні тези
- Ліниві сосиски, загорнуті у підсмажене хлібне тісто, – простий і швидкий у приготуванні рецепт, який ідеально підходить для сніданку або ситного перекусу.
- Ця страва обіцяє задовольнити смаки як дітей, так і дорослих.
Würstchen im Schlafrock – популярна німецька страва, що перекладається як "сосиска в халаті". Це тонкі ковбаски, загорнуті в листкове або дріжджове тісто і запечені до золотистої скоринки.
Щоб ще більше полегшити процес приготування, можна замінити тісто на тостовий хліб – на смак це ніяк не вплине. Рецептом лінивих сосисок у хлібі ділиться 24 Канал з посиланням на Storinka.
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Ліниві сосиски у тісті
- Час: 20 хвилин
- Порції: 9
Інгредієнти:
– 2 яйця;
– 9 сосисок;
– 9 скибочок тостового хліба;
– 100 грамів плавленого сиру;
– 50 грамів вершкового масла;
– перець та сіль – на смак.
Приготування:
- На кожному шматочку хліба обріжте запечену скоринку з усіх чотирьох сторін і трохи примніть качалкою. Тоді майбутня обгортка для сосиски стає тоншою і легше скручуватиметься.
- Шматок трохи розкатаного хліба змастіть невеликою кількістю плавленого сиру, покладіть на край сосиску і згорніть трубочкою, повністю загортаючи її.
- У тарілку розбийте яйця, додайте щіпку солі та поперчіть на смак. Збовтайте суміш вилкою. Опустіть до неї загорнуту в хліб сосиску.
- Смажте ліниві сосиски в тісті на вершковому маслі й постійно перевертайте, щоб вони зарум'янилися з усіх боків.
Готово!
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