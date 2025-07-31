Укр Рус
Новини Смачно Смачні та прості рецепти Будете готувати щодня: незвичайні ліниві сосиски у тісті, що вразять результатом
31 липня, 12:45
2

Будете готувати щодня: незвичайні ліниві сосиски у тісті, що вразять результатом

Марта Касіянчук
Основні тези
  • Ліниві сосиски, загорнуті у підсмажене хлібне тісто, – простий і швидкий у приготуванні рецепт, який ідеально підходить для сніданку або ситного перекусу.
  • Ця страва обіцяє задовольнити смаки як  дітей, так і дорослих.

Würstchen im Schlafrock – популярна німецька страва, що перекладається як "сосиска в халаті". Це тонкі ковбаски, загорнуті в листкове або дріжджове тісто і запечені до золотистої скоринки.

Щоб ще більше полегшити процес приготування, можна замінити тісто на тостовий хліб – на смак це ніяк не вплине. Рецептом лінивих сосисок у хлібі ділиться 24 Канал з посиланням на Storinka.

Читайте також З самого ранку заряд енергії на цілий день: готуємо оригінальні французькі тости

Ліниві сосиски у тісті

  • Час: 20 хвилин
  • Порції:

Інгредієнти: 
– 2 яйця; 
– 9 сосисок; 
– 9 скибочок тостового хліба; 
– 100 грамів плавленого сиру; 
– 50 грамів вершкового масла; 
– перець та сіль – на смак.

Приготування:

  1. На кожному шматочку хліба обріжте запечену скоринку з усіх чотирьох сторін і трохи примніть качалкою. Тоді майбутня обгортка для сосиски стає тоншою і легше скручуватиметься.
     
  2. Шматок трохи розкатаного хліба змастіть невеликою кількістю плавленого сиру, покладіть на край сосиску і згорніть трубочкою, повністю загортаючи її.
     
  3. У тарілку розбийте яйця, додайте щіпку солі та поперчіть на смак. Збовтайте суміш вилкою. Опустіть до неї загорнуту в хліб сосиску.
     
  4. Смажте ліниві сосиски в тісті на вершковому маслі й постійно перевертайте, щоб вони зарум'янилися з усіх боків. 

Готово!

Теж приготуйте: листковий пиріг з куркою та грибами.