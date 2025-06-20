Хітовий сніданок цього літа: ліниві вареники з маком та ягодами
Смачний сніданок – запорука вдалого та енергійного дня. Принаймні, з лінивими варениками це працює саме такий чином.
Ліниві вареники – це невибаглива класика, яку можна готувати хоч кожного дня. Подавати їх найкраще з улюбленими додатками, так вони смакують просто неперевершено, розповідає 24 Канал з посиланням на портал Shuba.
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Рецепт лінивих вареників з маком та ягодами
- Час: 25 хвилин
- Порцій: 2
Інгредієнти:
– 200 грамів кисломолочного сиру;
– 1 яйце;
– 2 чайні ложки меду;
– 10 грамів маку;
– ванілін та сіль до смаку;
– 50 грамів ягід;
– 2 столові ложки борошна;
соус:
– 100 грамів ягід;
– 2 столові ложки цукру;
– 1 столова ложка води;
для подачі:
– 1 столова ложка вершкового масла;
– 3 столові ложки йогурту без наповнювача.
Приготування:
У сотейник покладіть 100 грамів будь-яких ягід, додайте 2 столові ложки цукру та 1 ложку води. Доведіть до кипіння й варіть 5 – 7 хвилин. Потім перетріть масу через сито.
У глибокій мисці змішайте кисломолочний сир з яйцем, медом, маком, дрібкою ваніліну та щіпкою солі. Всипте борошно й перемішайте усе ложкою або міксером до однорідності.
Присипте робочу поверхню борошном. З отриманого тіста сформуйте довгий валик і наріжте його на шматочки середнього розміру.
Поставте воду на вогонь і доведіть до кипіння, додайте трохи солі. Обережно опустіть вареники у воду та варіть приблизно 3 хвилини після того, як вони спливуть на поверхню.
Злийте воду, додайте трохи вершкового масла й обережно перемішайте.
Подавайте вареники з натуральним йогуртом, ягідним соусом.
Смачного!
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