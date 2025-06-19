Мариновані огірочки – це окремий вид задоволення, перед яким просто неможливо встояти. 24 Канал пропонує усім спробувати французький рецепт, з яким вони будуть пікантними та хрусткими.

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Інгредієнти:

– 400 грамів огірків;

– 1 – 2 зубчики часнику;

– 1 лавровий листок;

– 2 шматочки перцю чилі;

– 0,5 чайної ложки духм'яного перцю;

– 1 столова ложка французької гірчиці;

– 1 столова ложка солі;

– 2 столові ложки цукру;

– 2 столові ложки оцту.

Приготування:

Замочіть огірки у чистій воді приблизно на одну годину.

Обріжте обидва кінчики у кожного огірка. Банки об’ємом один літр ретельно вимийте та добре висушіть.

На дно кожної тари покладіть лавровий листок і приблизно пів чайної ложки перцю горошком (можна взяти суміш різних видів). Додайте по одному зубчику часнику, подрібненому ножем.

Для любителів пікантного смаку варто додати кілька шматочків перцю чилі. Для м’якішого варіанту достатньо одного чи двох кілець.

У кожну банку всипте по ложці французької гірчиці в зернах.

Щільно укладіть огірки в банки. Потім додайте по столовій ложці солі (без гірки), по дві ложки цукру та оцту.

Залийте вміст окропом до верху, після чого накрийте кришками, не закручуючи їх щільно.

Великий казан вистеліть тканиною або марлею, розставте банки з огірками та залийте гарячою водою. Поставте на плиту і стерилізуйте приблизно 5 хвилин після закипання.

Після стерилізації герметично закрутіть кришки. Акуратно переверніть банки догори дном, щоб маринад добре розподілився.