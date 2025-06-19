Маринованные огурчики – это отдельный вид удовольствия, перед которым просто невозможно устоять. 24 Канал предлагает всем попробовать французский рецепт, с которым они будут пикантными и хрустящими.

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Ингредиенты:

– 400 граммов огурцов;

– 1 – 2 зубчика чеснока;

– 1 лавровый лист;

– 2 кусочка перца чили;

– 0,5 чайной ложки душистого перца;

– 1 столовая ложка французской горчицы;

– 1 столовая ложка соли;

– 2 столовые ложки сахара;

– 2 столовые ложки уксуса.

Приготовление:

Замочите огурцы в чистой воде примерно на один час.

Обрежьте оба кончика у каждого огурца. Банки объемом один литр тщательно вымойте и хорошо высушите.

На дно каждой тары положите лавровый лист и примерно пол чайной ложки перца горошком (можно взять смесь разных видов). Добавьте по одному зубчику чеснока, измельченному ножом.

Для любителей пикантного вкуса стоит добавить несколько кусочков перца чили. Для более мягкого варианта достаточно одного или двух колец.

В каждую банку всыпьте по ложке французской горчицы в зернах.

Плотно уложите огурцы в банки. Затем добавьте по столовой ложке соли (без горки), по две ложки сахара и уксуса.

Залейте содержимое кипятком до верха, после чего накройте крышками, не закручивая их плотно.

Большой казан выстелите тканью или марлей, расставьте банки с огурцами и залейте горячей водой. Поставьте на плиту и стерилизуйте примерно 5 минут после закипания.

После стерилизации герметично закрутите крышки. Аккуратно переверните банки вверх дном, чтобы маринад хорошо распределился.