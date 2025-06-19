Креветки обычно продаются в замороженном виде, и для приготовления их не нужно предварительно размораживать. Готовим кипяток – и дело уже почти сделано, рассказывает 24 Канал со ссылкой на портал Whats in the pan.
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Рецепт креветок
- Время: 35 минут
- Порций: 4
Ингредиенты:
– 500 граммов креветок:
– 1 литр воды;
– 1 столовая ложка соли.
Приготовление:
Промойте креветки под прохладной проточной водой, затем аккуратно снимите с них панцирь и удалите кишечную жилку.
Вскипятите большую кастрюлю воды. Добавьте соль, хорошо перемешайте, чтобы она полностью растворилась.
Когда вода начнет бурно кипеть, опустите в нее подготовленные креветки.
Варите их несколько минут, пока морепродукты не приобретут характерный розовый цвет и плотную текстуру.
Сразу после варки откиньте креветки на дуршлаг и промойте под холодной водой, или же быстро охладите в миске со льдом, чтобы остановить процесс приготовления.
Теперь креветки готовы к подаче – они прекрасно сочетаются с любимыми соусами и напитками.
Приятного аппетита!
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