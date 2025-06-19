Креветки обычно продаются в замороженном виде, и для приготовления их не нужно предварительно размораживать. Готовим кипяток – и дело уже почти сделано, рассказывает 24 Канал со ссылкой на портал Whats in the pan.

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Рецепт креветок

Время : 35 минут

: 35 минут Порций: 4

Ингредиенты:

– 500 граммов креветок:

– 1 литр воды;

– 1 столовая ложка соли.

Приготовление:

Промойте креветки под прохладной проточной водой, затем аккуратно снимите с них панцирь и удалите кишечную жилку. Вскипятите большую кастрюлю воды. Добавьте соль, хорошо перемешайте, чтобы она полностью растворилась. Когда вода начнет бурно кипеть, опустите в нее подготовленные креветки. Варите их несколько минут, пока морепродукты не приобретут характерный розовый цвет и плотную текстуру. Сразу после варки откиньте креветки на дуршлаг и промойте под холодной водой, или же быстро охладите в миске со льдом, чтобы остановить процесс приготовления. Теперь креветки готовы к подаче – они прекрасно сочетаются с любимыми соусами и напитками.

Приятного аппетита!

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