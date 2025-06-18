Победитель "МастерШеф" Вадим Бжезинский, известный как Пава, поделился своим рецептом идеального шашлыка. 24 Канал рекомендует обязательно сохранить рецепт, которым известный шеф поделился в своем инстаграме.

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Рецепт маринада для шашлыка

  • Время: 2 часа
  • Порций: 8

Ингредиенты:
– 3 килограмма свиного ошейка;
– 600 граммов лука;
– 3 веточки розмарина;
– 0,5 чайной ложки копченой паприки;
– 1 чайная ложка молотого кориандра;
– 200 миллилитров соевого соуса;
– 200 миллилитров кефира;
– 200 миллилитров газированной воды;
– 1 столовая ложка горчицы;
– 50 миллилитров растительного масла;
– соль, перец черный по вкусу.

Приготовление:

  1. Свинину нарежьте кусочками среднего размера, как для приготовления шашлыка.

  2. Лук очистите от шелухи и порежьте полукольцами.

  3. В глубокой миске смешайте все компоненты для маринада.

  4. Добавьте в маринад мясо и лук, тщательно перемешайте, чтобы каждый кусочек хорошо покрылся смесью.

  5. Оставьте свинину мариноваться минимум на 2 часа, примерно раз в полчаса перемешивайте.

  6. Если маринуете мясо на ночь, повторное перемешивание не требуется.

Приятного аппетита!

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