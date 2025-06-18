Переможець "МастерШеф" Вадим Бжезинський, відомий як Пава, поділився своїм рецептом ідеального шашлику. 24 Канал рекомендує обовʼязково зберегти рецепт, яким відомий шеф поділився у своєму інстаграмі.
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Рецепт маринаду для шашлику
- Час: 2 години
- Порцій: 8
Інгредієнти:
– 3 кілограми свинячого ошийка;
– 600 грамів цибулі;
– 3 гілочки розмарину;
– 0,5 чайної ложки копченої паприки;
– 1 чайна ложка меленого коріандру;
– 200 мілілітрів соєвого соусу;
– 200 мілілітрів кефіру;
– 200 мілілітрів газованої води;
– 1 столова ложка гірчиці;
– 50 мілілітрів олії;
– сіль, перець чорний до смаку.
Приготування:
Свинину наріжте шматочками середнього розміру, як для приготування шашлику.
Цибулю очистьте від лушпиння та поріжте півкільцями.
У глибокій мисці змішайте усі компоненти для маринаду.
Додайте до маринаду м’ясо й цибулю, ретельно перемішайте, щоб кожен шматочок добре вкрився сумішшю.
Залиште свинину маринуватися щонайменше на 2 години, приблизно раз на пів години перемішуйте.
Якщо маринуєте м’ясо на ніч, повторне перемішування не потрібне.
Смачного!
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