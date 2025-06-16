Холодник – це оди з варіантів улюбленого борщу, але його подають охолодженим. Він прийшов до нас з литовської кухні, але і в українській традиції цей суп набув великої популярності, розповідає 24 Канал з посиланням на "Апостроф".
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Рецепт холодника
- Час: 25 хвилин
- Порцій: 6
Інгредієнти:
– 350 грамів відварених буряків;
– 1 літр кефіру;
– 250 мілілітрів холодної води;
– 350 грамів свіжих огірків;
– 30 грамів кропу;
– 30 грамів зеленої цибулі;
– 2 – 3 часточки часнику;
– сіль до смаку;
– чорний перець до смаку;
– 2 – 3 варених яєць.
Приготування:
Буряк добре промийте, потім відваріть упродовж 1 – 1,5 години або запечіть у духовці, загорнувши кожен коренеплід у фольгу. Запікання триває 30 – 40 хвилин при температурі 200 градусів.
Коли буряк охолоне, очистьте його й натріть на середній або дрібній тертці.
Яйця зваріть круто — це займає приблизно 10 хвилин після закипання води. Остудіть, почистіть і наріжте на кубики середнього розміру.
У велику миску викладіть тертий буряк, додайте воду, кефір та подрібнені яйця.
Посоліть і поперчіть до смаку, додайте подрібнений часник і добре все перемішайте.
Зелень (кріп, петрушку або зелену цибулю) промийте, обсушіть паперовим рушником і подрібніть. Додайте до основної суміші.
Огірки також промийте, за бажанням зніміть шкірку, наріжте кубиками або натріть на тертці, після чого додайте до інших інгредієнтів.
Готову страву поставте в холодильник приблизно на годину. Подавайте охолодженою.
Смачного!
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