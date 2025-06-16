Холодник – це оди з варіантів улюбленого борщу, але його подають охолодженим. Він прийшов до нас з литовської кухні, але і в українській традиції цей суп набув великої популярності, розповідає 24 Канал з посиланням на "Апостроф".

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Рецепт холодника

Час : 25 хвилин

: 25 хвилин Порцій: 6

Інгредієнти:

– 350 грамів відварених буряків;

– 1 літр кефіру;

– 250 мілілітрів холодної води;

– 350 грамів свіжих огірків;

– 30 грамів кропу;

– 30 грамів зеленої цибулі;

– 2 – 3 часточки часнику;

– сіль до смаку;

– чорний перець до смаку;

– 2 – 3 варених яєць.

Приготування:

Буряк добре промийте, потім відваріть упродовж 1 – 1,5 години або запечіть у духовці, загорнувши кожен коренеплід у фольгу. Запікання триває 30 – 40 хвилин при температурі 200 градусів. Коли буряк охолоне, очистьте його й натріть на середній або дрібній тертці. Яйця зваріть круто — це займає приблизно 10 хвилин після закипання води. Остудіть, почистіть і наріжте на кубики середнього розміру. У велику миску викладіть тертий буряк, додайте воду, кефір та подрібнені яйця. Посоліть і поперчіть до смаку, додайте подрібнений часник і добре все перемішайте. Зелень (кріп, петрушку або зелену цибулю) промийте, обсушіть паперовим рушником і подрібніть. Додайте до основної суміші. Огірки також промийте, за бажанням зніміть шкірку, наріжте кубиками або натріть на тертці, після чого додайте до інших інгредієнтів. Готову страву поставте в холодильник приблизно на годину. Подавайте охолодженою.

Смачного!

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