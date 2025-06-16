Холодник – это оди из вариантов любимого борща, но его подают охлажденным. Он пришел к нам из литовской кухни, но и в украинской традиции этот суп приобрел большую популярность, рассказывает 24 Канал со ссылкой на "Апостроф".
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Рецепт холодника
- Время: 25 минут
- Порций: 6
Ингредиенты:
– 350 граммов отварной свеклы;
– 1 литр кефира;
– 250 миллилитров холодной воды;
– 350 граммов свежих огурцов;
– 30 граммов укропа;
– 30 граммов зеленого лука;
– 2 – 3 дольки чеснока;
– соль по вкусу;
– черный перец по вкусу;
– 2 – 3 вареных яиц.
Приготовление:
Свеклу хорошо промойте, затем отварите в течение 1 – 1,5 часа или запеките в духовке, завернув каждый корнеплод в фольгу. Запекание длится 30 – 40 минут при температуре 200 градусов.
Когда свекла остынет, очистите ее и натрите на средней или мелкой терке.
Яйца сварите вкрутую – это занимает примерно 10 минут после закипания воды. Остудите, почистите и нарежьте на кубики среднего размера.
В большую миску выложите тертую свеклу, добавьте воду, кефир и измельченные яйца.
Посолите и поперчите по вкусу, добавьте измельченный чеснок и хорошо все перемешайте.
Зелень (укроп, петрушку или зеленый лук) промойте, обсушите бумажным полотенцем и измельчите. Добавьте к основной смеси.
Огурцы также промойте, по желанию снимите кожуру, нарежьте кубиками или натрите на терке, после чего добавьте к остальным ингредиентам.
Готовое блюдо поставьте в холодильник примерно на час. Подавайте охлажденным.
Приятного аппетита!
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