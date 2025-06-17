Мариновані стрілки часнику стануть чудовим додатком до улюблених страв у будь-яку пору року. Готувати їх легко, а враження завжди на найвищому рівні, розповідає 24 Канал з посиланням на BBC.
Читайте також Легендарна страва українських Карпат: рецепт "залізного" борщу – автентичний рецепт
Рецепт маринованих часникових стрілок
- Час: 40 хвилин
- Порцій: 6
Інгредієнти:
– 1 кілограм часникових стрілок;
– 900 мілілітрів води;
– 2 столові ложки цукру;
– 1 столова ложка солі;
– 75 мілілітрів оцту;
– 15 горошин чорного перцю;
– 2 лаврові листки;
– 50 мілілітрів олії.
Приготування:
Відберіть молоді стрілки часнику, обріжте жорсткі кінці. Залиште тільки м’які частини довжиною близько 10 – 15 сантиметрів.
Закип’ятіть воду і опустіть туди стрілки на 3 хвилини. Потім одразу перекладіть їх у каструлю з холодною водою для швидкого охолодження.
Коли стрілки охолонуть, перекладіть їх у чисту скляну банку.
Для приготування маринаду налийте в каструлю воду, додайте цукор, сіль, кілька горошин перцю, лавровий лист і рослинну олію.
Поставте на плиту, доведіть до кипіння та проваріть 2 хвилини.
Після цього влийте оцет і залийте отриманим гарячим маринадом стрілки в банці. Закрийте кришкою й дайте охолонути.
Зберігайте в холодильнику. Уже через 5 – 7 днів стрілки будуть готові. За цей час вони добре промаринуються й наберуться смаку.
Смачного!
Він здивує кожного: оригінальний шашлик з печінки.