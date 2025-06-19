Креветки зазвичай продаються у замороженому вигляді, і для приготування їх не потрібно попередньо розморожувати. Готуємо окріп – і справу вже майже зроблено, розповідає 24 Канал з посиланням на портал Whats in the pan.

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Інгредієнти:

– 500 грамів креветок:

– 1 літр води;

– 1 столова ложка солі.

Приготування:

Промийте креветки під прохолодною проточною водою, потім акуратно зніміть з них панцир і видаліть кишкову жилку.

Закип’ятіть велику каструлю води. Додайте сіль, добре перемішайте, щоб вона повністю розчинилася.

Коли вода почне бурхливо кипіти, опустіть у неї підготовлені креветки.

Варіть їх кілька хвилин, поки морепродукти не набудуть характерного рожевого кольору та щільної текстури.

Одразу після варіння відкиньте креветки на друшляк і промийте під холодною водою, або ж швидко охолодіть у мисці з льодом, щоб зупинити процес приготування.