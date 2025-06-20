Ленивые вареники – это неприхотливая классика, которую можно готовить хоть каждый день. Подавать их лучше всего с любимыми дополнениями, так они на вкус просто непревзойденно, рассказывает 24 Канал со ссылкой на портал Shuba.
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Рецепт ленивых вареников с маком и ягодами
- Время: 25 минут
- Порций: 2
Ингредиенты:
– 200 граммов творога;
– 1 яйцо;
– 2 чайные ложки меда;
– 10 граммов мака;
– ванилин и соль по вкусу;
– 50 граммов ягод;
– 2 столовые ложки муки;
соус:
– 100 граммов ягод;
– 2 столовые ложки сахара;
– 1 столовая ложка воды;
для подачи:
– 1 столовая ложка сливочного масла;
– 3 столовые ложки йогурта без наполнителя.
Приготовление:
В сотейник положите 100 граммов любых ягод, добавьте 2 столовые ложки сахара и 1 ложку воды. Доведите до кипения и варите 5 – 7 минут. Затем перетрите массу через сито.
В глубокой миске смешайте творог с яйцом, медом, маком, щепоткой ванилина и щепоткой соли. Всыпьте муку и перемешайте все ложкой или миксером до однородности.
Присыпьте рабочую поверхность мукой. Из полученного теста сформируйте длинный валик и нарежьте его на кусочки среднего размера.
Поставьте воду на огонь и доведите до кипения, добавьте немного соли. Осторожно опустите вареники в воду и варите примерно 3 минуты после того, как они всплывут на поверхность.
Слейте воду, добавьте немного сливочного масла и осторожно перемешайте.
Подавайте вареники с натуральным йогуртом, ягодным соусом.
Приятного аппетита!
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