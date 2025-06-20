Ленивые вареники – это неприхотливая классика, которую можно готовить хоть каждый день. Подавать их лучше всего с любимыми дополнениями, так они на вкус просто непревзойденно, рассказывает 24 Канал со ссылкой на портал Shuba.

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Рецепт ленивых вареников с маком и ягодами

Время : 25 минут

: 25 минут Порций: 2

Ингредиенты:

– 200 граммов творога;

– 1 яйцо;

– 2 чайные ложки меда;

– 10 граммов мака;

– ванилин и соль по вкусу;

– 50 граммов ягод;

– 2 столовые ложки муки;

соус:

– 100 граммов ягод;

– 2 столовые ложки сахара;

– 1 столовая ложка воды;

для подачи:

– 1 столовая ложка сливочного масла;

– 3 столовые ложки йогурта без наполнителя.

Приготовление:

В сотейник положите 100 граммов любых ягод, добавьте 2 столовые ложки сахара и 1 ложку воды. Доведите до кипения и варите 5 – 7 минут. Затем перетрите массу через сито. В глубокой миске смешайте творог с яйцом, медом, маком, щепоткой ванилина и щепоткой соли. Всыпьте муку и перемешайте все ложкой или миксером до однородности. Присыпьте рабочую поверхность мукой. Из полученного теста сформируйте длинный валик и нарежьте его на кусочки среднего размера. Поставьте воду на огонь и доведите до кипения, добавьте немного соли. Осторожно опустите вареники в воду и варите примерно 3 минуты после того, как они всплывут на поверхность. Слейте воду, добавьте немного сливочного масла и осторожно перемешайте. Подавайте вареники с натуральным йогуртом, ягодным соусом.

Приятного аппетита!

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